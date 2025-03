Der in Cleveland ansässige Sportmoderator Bruce Drennan verbreitete in seiner Show die Geschichte, dass die Cleveland Browns über einen Trade von Quarterback verhandeln.

Das Wichtigste in Kürze

"Mach dich bereit dafür", sagte er in seiner Show. "Ich habe eine verdammt gute Quelle innerhalb der Organisation der Browns – ein paar. Ich habe seit unserer letzten Show gehört, dass ein Teil des Grundes, warum Myles Garrett so bereit war, diese Vertragsverlängerung zu unterschreiben - ja, Geld, Geld - aber die Browns verhandeln auch mit den Dallas Cowboys über einen Trade von Dak Prescott."

Prescott übersteigt finanzielle Möglichkeiten der Browns

Sollte es dieses Vorhaben wirklich geben, könnte dieses am Geld scheitern.

Die Browns haben laut "Over the Cap" noch etwas mehr als 18 Millionen US-Dollar an Cap Space für 2025 übrig. Prescotts Cap Hit für die Saison 2025 liegt laut "Sportrac" bei 52,9 Millionen US-Dollar - und wird weiter steigen. Er wird einen Cap Hit von 76,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 und rund 70 Millionen US-Dollar im Jahr 2027 haben.

Der Trade wäre schwer umsetzbar, wenn die Cowboys nicht dazu bereit wären, einen Teil dieses Gehalts zu übernehmen. Dies ist sehr unwahrscheinlich, nachdem sie sich in der letzten Saison auf eine Verlängerung um vier Jahre und 240 Millionen Dollar mit ihm geeinigt haben.

Darüber hinaus ist Prescott einer der wenigen Spieler, die eine No-Trade-Klausel im Vertrag haben. Es bräuchte also sein Einverständnis, um ihn zu traden.

"Yahoo Sports" berichtete später, dass kein Trade in Arbeit sei und es keine Trade-Gespräche um Prescott gegeben habe.

Eher wahrscheinlich ist, dass die Browns ihren Nummer-2-Pick des NFL Draft 2025 nutzen, um mit Cam Ward oder Shedeur Sanders einen Quarterback zu picken.