Jason Witten wäre gerne Trainer der Dallas Cowboys

Die Cowboys um Besitzer Jerry Jones waren vor wenigen Wochen auf der Suche nach einem neuen Head Coach, denn Mike McCarthy musste nach geplatzten Verhandlungen gehen. Viele Namen kursierten als mögliche Kandidaten, ehe der vormalige Offensive Coordinator Brian Schottenheimer den Zuschlag bekam.

Medial tauchte auch der Name von Jason Witten auf. Doch dieser stellte klar, das war nur ein loses Gerücht: "Ich habe nicht mit Jerry darüber gesprochen. Sie haben sich Gedanken gemacht und waren am Ende ihres Prozesses der Ansicht, dass Brian (Schottenheimer) der Richtige ist. Ich habe auch nie mit Brian zusammengearbeitet, aber ich unterstütze natürlich die Cowboys immer".

Dennoch wäre der Job als Head Coach der Dallas Cowboys sehr verführerisch, wie Witten bestätigte. "Auf jeden Fall ist das eines meiner langfristigen Ziele. Ich möchte dorthin zurück, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aktuell trainiere ich meinen Sohn und konnte mit ihm zweimal hintereinander die State Championship feiern. Das sind spezielle und tolle Erinnerungen. Wenn die Zeit reif ist, freue ich mich aber auf ein neues Kapitel".

In der Gegenwart wird Witten jedoch nicht Teil des Trainerteams in Dallas. Stattdessen bleibt er Head Coach an der Liberty Christian School in Argyle, Texas. Wie schon in den vergangenen vier Spielzeiten.