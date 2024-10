NFL - Dallas Cowboys: Legende Troy Aikman nimmt Receiving Corps auseinander

Nach der Klatsche der Cowboys gegen die Lions findet Franchise-Ikone Troy Aikman klare Worte und kritisiert Star-Receiver CeeDee Lamb sogar direkt.

Den Dallas Cowboys wird die deftige 9:47-Klatsche gegen die Detroit Lions vermutlich immer noch in den Knochen stecken.

Diese saftige Niederlage in Woche 6 der laufenden NFL-Saison hat viel Kritik hervorgerufen. Auch Cowboys-Legende Troy Aikman nahm nach der schmerzhaften Pleite gegen das Team von Amon-Ra St. Brown kein Blatt vor den Mund.

Im Zentrum seiner Kritik standen die Wide Receiver im Allgemeinen und CeeDee Lamb im Besonderen.

"Ich denke, sie laufen schreckliche Routen", sagte Aikman im örtlichen Sportradio "96.7 The Ticket", ehe er sich den Star-Receiver des Teams verbal zur Brust nahm: "Auch CeeDee muss sich in der Wahl seiner Routen verbessern."

Aikman, der in seiner Karriere als Quarterback die Cowboys in den 1990er Jahren dreimal zum Triumph im Super Bowl führte, schloss Dak Prescott ausdrücklich nicht in seine Kritik mit ein.

"Wenn man als Quarterback nicht sicher ist, wo die anderen Spieler sein werden, ist es schwer, diese Position zu spielen", erklärte der heute 57-Jährige.