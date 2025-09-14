NFL
NFL - Dallas Cowboys: Owner Jerry Jones bot Micah Parsons den New York Jets an
- Veröffentlicht: 14.09.2025
- 18:45 Uhr
- ran.de
Interessante Enthüllung von Jerry Jones: Der Cowboys-Owner verrät, welchem Team er Micah Parsons vor dessen Trade zu den Packers angeboten hat.
Spannende Enthüllung von Jerry Jones. Der Eigentümer der Dallas Cowboys hat in einem Radiointerview verraten, dass er Micah Parsons vor dem Trade zu den Green Bay Packers den New York Jets angeboten hat.
Bei "ESPN New York Radio" erzählte der Milliardär, er habe die Verantwortlichen der Jets angerufen. Auf die Nachfrage des Moderators, ob die Cowboys an Star-Defensive-Tackle Quinnen Williams interessiert seien, bestätigte Jones, dass Williams der Jets-Spieler sei, den er gemeinsam mit Draft-Picks in dem von ihm vorgeschlagenen Trade erwerben wollte.
Besonders erfolgreich war Jones mit seinem Vorschlag aber nicht, so hätten ihm die Jets mitgeteilt, dass sie "nicht über die Ressourcen verfügen, um Gespräche zu führen".
Cowboys-Owner bekräftigt seine Haltung
Am Ende tradete Jones seinen Star-Verteidiger für Defensive Tackle Kenny Clark und zwei Erstrundenpicks nach Green Bay, dort unterzeichnete Parsons einen Vierjahresvertrag über 188 Millionen US-Dollar.
In dem Gespräch bekräftigte Jones derweil seine Haltung, er habe schon immer einen "dominanten" Interior Defensive Lineman haben wollen, was sein Interesse an Williams erklärt.
- Baltimore Ravens wollten wohl Shedeur Sanders draften
- Trade-Spekulationen beendet - Miami Dolphins planen weiterhin fest mit Tyreek Hill
- Atlanta Falcons holen neuen Kicker – deutsche Hoffnung geht leer aus
"Eine Voraussetzung für den gesamten Trade war, dass wir sofort einen wirklich, offen gesagt, bedeutenden dominanten Inside Defensive Player haben müssen", so der Milliardär: "Man konnte meine Denkweise beim Trade nicht nachvollziehen, wenn man das nicht im Blick hatte."