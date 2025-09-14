Interessante Enthüllung von Jerry Jones: Der Cowboys-Owner verrät, welchem Team er Micah Parsons vor dessen Trade zu den Packers angeboten hat. Spannende Enthüllung von Jerry Jones. Der Eigentümer der Dallas Cowboys hat in einem Radiointerview verraten, dass er Micah Parsons vor dem Trade zu den Green Bay Packers den New York Jets angeboten hat. Bei "ESPN New York Radio" erzählte der Milliardär, er habe die Verantwortlichen der Jets angerufen. Auf die Nachfrage des Moderators, ob die Cowboys an Star-Defensive-Tackle Quinnen Williams interessiert seien, bestätigte Jones, dass Williams der Jets-Spieler sei, den er gemeinsam mit Draft-Picks in dem von ihm vorgeschlagenen Trade erwerben wollte.

Besonders erfolgreich war Jones mit seinem Vorschlag aber nicht, so hätten ihm die Jets mitgeteilt, dass sie "nicht über die Ressourcen verfügen, um Gespräche zu führen".

