NFL: Trade-Spekulationen beendet - Miami Dolphins planen weiterhin fest mit Tyreek Hill

Die Gerüchte um Tyreek Hill halten sich seit Wochen hartnäckig. Doch die Miami Dolphins wollen den Star-Receiver laut einem Bericht von "ESPN" nicht abgeben.

Die Miami Dolphins haben nach Angaben von "ESPN"-Insider Adam Schefter derzeit keinerlei Absichten, Tyreek Hill abzugeben.

Auch Anfragen anderer Teams zum Star-Receiver habe es bislang nicht gegeben, hieß es am Samstag unter Berufung auf Quellen.

Spekulationen über einen möglichen Abgang Hills kamen bereits nach der vergangenen Saison auf. Damals hatte er sich im letzten NFL-Regular-Season-Spiel selbst ausgewechselt und anschließend mit Aussagen für Aufsehen gesorgt, die als Andeutung eines Trade-Wunsches interpretiert wurden.

General Manager Chris Grier stellte allerdings schon zu Beginn des Jahres klar, dass Hill nie offiziell einen Wechsel gefordert habe.

Der Wide Receiver entschuldigte sich später für seine missverständlichen Bemerkungen.

Am vergangenen Sonntag entfachten die Diskussionen erneut, nachdem der fünfmalige All-Pro beim 8:33 gegen die Indianapolis Colts lediglich vier Pässe gefangen hatte.