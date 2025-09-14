Anzeige
American Football

NFL: Trade-Spekulationen beendet - Miami Dolphins planen weiterhin fest mit Tyreek Hill

  • Veröffentlicht: 14.09.2025
  • 17:10 Uhr
  • Julian Erbs

Die Gerüchte um Tyreek Hill halten sich seit Wochen hartnäckig. Doch die Miami Dolphins wollen den Star-Receiver laut einem Bericht von "ESPN" nicht abgeben.

Die Miami Dolphins haben nach Angaben von "ESPN"-Insider Adam Schefter derzeit keinerlei Absichten, Tyreek Hill abzugeben.

Auch Anfragen anderer Teams zum Star-Receiver habe es bislang nicht gegeben, hieß es am Samstag unter Berufung auf Quellen.

Spekulationen über einen möglichen Abgang Hills kamen bereits nach der vergangenen Saison auf. Damals hatte er sich im letzten NFL-Regular-Season-Spiel selbst ausgewechselt und anschließend mit Aussagen für Aufsehen gesorgt, die als Andeutung eines Trade-Wunsches interpretiert wurden.

General Manager Chris Grier stellte allerdings schon zu Beginn des Jahres klar, dass Hill nie offiziell einen Wechsel gefordert habe.

Der Wide Receiver entschuldigte sich später für seine missverständlichen Bemerkungen.

Am vergangenen Sonntag entfachten die Diskussionen erneut, nachdem der fünfmalige All-Pro beim 8:33 gegen die Indianapolis Colts lediglich vier Pässe gefangen hatte.

Tyreek Hill: "Im Football kann immer alles passieren"

Hill betonte am Freitag, dass er sich in Miami wohlfühle. Zugleich räumte er jedoch ein, dass "im Football immer alles passieren kann".

"Ich schenke solchen Spekulationen keine große Beachtung", sagte der 31-Jährige mit Blick auf mögliche Trade-Gerüchte.

Und weiter: "Für mich bedeutet Lärm etwas Positives – denn Herausforderungen sind Chancen. So sehe ich das."

Am Dienstag hatten die Mannschaftskapitäne der Dolphins ein internes Meeting nur für Spieler einberufen, um sich gegenseitig in die Verantwortung zu nehmen und den Fokus auf das gemeinsame Ziel zu richten.

Das Team bereitet sich derzeit auf das Heimspiel gegen die New England Patriots in Woche 2 vor. Obwohl Hill in dieser Saison nicht zum Kapitän gewählt wurde, sprach er sich klar für das Treffen aus und ist überzeugt, dass es der Mannschaft langfristig helfen wird.

Auch interessant: NFL: Dallas Cowboys statten Guard Tyler Smith mit Mega-Vertrag aus

