Die Atlanta Falcons mussten in Woche 1 eine denkbar knappe Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers hinnehmen. Mitverantwortlich war Kicker Younghoe Koo – seinen Job ist er nun wohl vorerst los.
Die Atlanta Falcons haben Kicker Younghoe Koo für das Sunday-Night-Spiel gegen die Minnesota Vikings aus dem Kader gestrichen. Das gab die Franchise bekannt.
Als Grund für die Degradierung nannte das Team keine Verletzung – Koo reiste erst gar nicht mit nach Minnesota.
Stattdessen beförderte Atlanta den neu verpflichteten Kicker Parker Romo aus dem Practice Squad in den Spieltagskader. Er stand 2024 in vier Spielen für die Vikings auf dem Feld und verwandelte elf seiner zwölf Field-Goal-Versuche.
Romo war erst in dieser Woche unter Vertrag genommen worden, nachdem die Falcons mehrere Kicker getestet hatten.
Auslöser war Koos verfehltes 44-Yard-Field Goal in den Schlusssekunden der 20:23-Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers zum Start der NFL-Saison.
Keine Chance für deutsche NFL-Hoffnung
Die Beförderung von Romo bedeutet zugleich, dass der deutsche Kicker Lenny Krieg keine Chance erhält und vorerst weiter im Practice Squad bleiben muss.
Die aktuellen Entwicklungen folgen auf eine Woche voller Fragen an Head Coach Raheem Morris zur Rolle von Koo als Starting Kicker.
Hintergrund sind der vergebene Field-Goal-Versuch am vergangenen Sonntag sowie die schwache Quote des Südkoreaners aus dem Vorjahr, als er nur 73,5 Prozent seiner Versuche verwandelte – sein bislang niedrigster Wert.
In seinen vergangenen zehn Einsätzen traf Koo lediglich 15 seiner 23 Field-Goal-Versuche in der NFL.
Head Coach Morris äußerte sich ziemlich deutlich zu der Kicker-Thematik: "Man muss rausgehen und es auf allen Ebenen wettbewerbsfähig angehen. Es geht darum, Spiele zu gewinnen – und wir würden dieses Gespräch gar nicht führen, wenn die Kicks reingegangen wären. Wenn man sie sauber verwandelt, ist das kein Thema."
