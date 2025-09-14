Die Atlanta Falcons mussten in Woche 1 eine denkbar knappe Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers hinnehmen. Mitverantwortlich war Kicker Younghoe Koo – seinen Job ist er nun wohl vorerst los.

Die Atlanta Falcons haben Kicker Younghoe Koo für das Sunday-Night-Spiel gegen die Minnesota Vikings aus dem Kader gestrichen. Das gab die Franchise bekannt.

Als Grund für die Degradierung nannte das Team keine Verletzung – Koo reiste erst gar nicht mit nach Minnesota.

Stattdessen beförderte Atlanta den neu verpflichteten Kicker Parker Romo aus dem Practice Squad in den Spieltagskader. Er stand 2024 in vier Spielen für die Vikings auf dem Feld und verwandelte elf seiner zwölf Field-Goal-Versuche.

Romo war erst in dieser Woche unter Vertrag genommen worden, nachdem die Falcons mehrere Kicker getestet hatten.

Auslöser war Koos verfehltes 44-Yard-Field Goal in den Schlusssekunden der 20:23-Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers zum Start der NFL-Saison.