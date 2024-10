Vorsicht, das gibt es an diesem Wochenende für NFL-Fans zu beachten! Am Sonntag beginnen die Spiele jeweils eine Stunde früher als gewohnt.

Aufgepasst, NFL-Fans!

Am Sonntag, dem 27. Oktober 2024, gibt es andere Kickoff-Zeiten in der NFL.

Während in Deutschland die Uhren in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Stunde zurückgestellt werden, geschieht dies in den USA traditionell eine Woche später.

Dies bedeutet für die NFL-Fans in Deutschland, dass die Partien an diesem Wochenende eine Stunde eher beginnen.