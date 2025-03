Dass die Jets mit einem neuen Regime jetzt tabula rasa machen und sich von diesen Altlasten trennen, ist mehr als verständlich. Ein Neuanfang ohne Rodgers heißt auch, das zu entfernen, was direkt mit ihm zusammenhängt.

Es war der Versuch, die Kombo, die einst bei den Green Bay Packers so herausragend funktioniert hatte, einfach zu kopieren. Doch das ging schief. Adams erfüllte die Erwartungen in einem toxischen Umfeld nicht, Rodgers ebenso wenig.

Erst im vergangenen Oktober hatten die New Yorker den heute 32-Jährigen via Trade von den Las Vegas Raiders geholt, um ihn mit seinem langjährigen Kumpel Rodgers zu vereinen. Dieser hatte die Verpflichtung wohl auch explizit gefordert.

Nicht nur Rodgers muss gehen, auch Wide Receiver Davante Adams hat keine Zukunft mehr bei "Gang Green". Wie am Sonntag bekannt wurde, werden die Jets Adams entlassen , sofern sie keinen Trade-Partner finden.

Die New York Jets richten sich für die Zukunft neu aus und lassen die Ära Aaron Rodgers , die am Ende nicht mehr als ein unglückliches Missverständnis war, hinter sich.

Davante Adams hat wie sein Kumpel Aaron Rodgers keine Zukunft mehr bei den New York Jets. Einen Markt dürfte es für beide geben, dafür müssen Teams den Receiver aber endlich vom Quarterback abkoppeln. Ein Kommentar.

Rodgers und Adams müssen sich sportlich trennen

Aber welche Rückschlüsse lassen sich für andere Teams daraus ziehen, die womöglich an Rodgers oder Adams interessiert sind? Fakt ist: Beide sind in gehobenem Alter, was ihre jeweilige Position betrifft. Ihre besten Zeiten liegen hinter ihnen.

Getrennt können sie womöglich noch einen Einfluss in ihren neuen Teams nehmen. Doch Interessenten sollten sich davor hüten, beide Spieler gemeinsam zu holen - oder sich auf Bedingungen einzulassen, die das erfordern.