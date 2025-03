Die Tennessee Titans halten aktuell den First Overall Pick im kommenden NFL Draft. Allerdings zeigen wohl besonders die beiden New Yorker Teams Interesse an einem Uptrade.

Während die Free Agency in der NFL bereits in wenigen Tagen am 10. März losgeht, ist bis zum Draft noch etwas Zeit. Vom 24. bis 26. April steigt die alljährliche Talenteziehung, dieses Mal ist Green Bay der Gastgeber.

Aktuell befinden sich die Tennessee Titans in der komfortablen Situation, an erster Stelle picken zu dürfen. Damit könnten sie sich den besten Quarterback der Klasse sichern, also entweder Shedeur Sanders oder Cam Ward.

Es gibt aber auch Stimmen, die die Titans eher mit einem erfahrenen Quarterback in der Free Agency in Verbindung bringen. In diesem Fall könnten sie den ersten Pick auch wegtraden, um weiteres Kapital einzusammeln.

An Interessenten mangelt es dabei offenbar nicht. Denn wie "ESPN" berichtet, sind vor allem die New York Giants und die New York Jets daran interessiert, an Position eins zu springen. Die Giants stehen aktuell an Position drei, die Jets an siebter Stelle.

Beide Teams haben akuten Bedarf auf der Quarterback-Position. Die Jets trennen sich in der Offseason von Aaron Rodgers, die Giants entließen bereits im Laufe der vergangenen Saison Daniel Jones.