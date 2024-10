Micah Parsons (Dallas Cowboys)

Im vierten Viertel zog sich Micah Parsons beim 20:15-Sieg über die New York Giants in Woche 4 eine Knöchelverletzung zu und musste vom Platz gefahren werden. Das MRT zeigte in der Folge eine schwere Verstauchung. In Woche 5 kam er nicht zum Einsatz, auch in Woche 6 wird er für sein Team nichts ausrichten können.