NFL - Detroit Lions: Head Coach Dan Campbell mit Andeutung Richtung Referees

Werden Spieler und deren Verhalten in wichtigen NFL-Partien anders beurteilt? Lions-Coach Dan Campbell hat dazu eine klare Meinung.

Wenn in einem NFL-Spiel ein Personal Foul von den Schiedsrichtern angezeigt wird, kontaktiert die Referee-Zentrale in New York manchmal den Offiziellen auf dem Feld, um ihm mitzuteilen, dass er einen Spieler von der Partie ausschließen soll.

Dies passierte in Woche neun im Duell zwischen den Green Bay Packers und den Detroit Lions. Lions-Defensive-Back Brian Branch kassierte nach einem Hit gegen Packers-Receiver Bo Melton eine Ejection. Nach Meinung von Lions-Head-Coach Dan Campbell ein Vorgang, der vor allem in bedeutenderen Spielen passiert.

Nach der Partie, die Detroit für sich entscheiden konnte, sagte der Cheftrainer, Branch und die anderen Spieler müssen verstehen, dass sie von der Liga genau unter die Lupe genommen werden, weil sie eines der besten NFL-Teams sind und häufig Spiele zur besten Sendezeit bestreiten.

"Daran muss er sich auch erst einmal gewöhnen. Wenn du zur besten Sendezeit spielst, wird New York sich das alles ansehen. Die 1-Uhr-Spiele (19 Uhr deutscher Zeit, Anm.d.Red.) sind ihnen egal. Sie kümmern sich um die Prime Time Games", erläuterte Campbell.