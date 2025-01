NFL: Detroit Lions holen Top Seed - Gibbs gegen Minnesota Vikings nicht zu stoppen

Die Detroit Lions haben sich den Top Seed der NFC gesichert. Im "Finale" gegen die Minnesota Vikings gelang ein 31:9.

Die Detroit Lions haben in Week 18 der NFL noch einmal ein Statement gesetzt!

Im "Finale" um den Top Seed in der NFC besiegte das Team um Receiver Amon-Ra St. Brown den Divisions-Rivalen Minnesota Vikings mit 31:9.

Dadurch sicherten sich die Lions den Titel in der NFC North und mit einer 15-2-Bilanz auch den Top Seed, der gleichbedeutend mit einer Bye Week in den Playoffs und Heimrecht bis zum Super Bowl ist. In der Divisional Round treffen sie auf das schwächste NFC-Team, das es in die zweite Runde schafft.

Die Vikings, die wie die Lions mit 14 Siegen in die Partie gegangen waren, rutschen durch die nunmehr dritte Niederlage der Saison auf Platz fünf der Setzliste ab. Erster Gegner in der Wild Card Round sind damit am kommenden Wochenende die Los Angeles Rams. Der Super Bowl LIX findet am 9. Februar in New Orleans statt.