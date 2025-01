NFL: Detroit Lions drohen unruhige Zeiten nach Playoff-Aus

Für Campbell und die Lions steht nun eine richtungsweisende Offseason bevor, in der die Franchise auf und neben dem Platz viele Fragen beantworten muss.

Das Aus läutet ein böses Erwachen nach dem traumhaften Höhenflug des Teams von Head Coach Dan Campbell ein. In der regulären Saison marschierte Detroit mit 15 Siege durch die NFC und durfte den Top Seed feiern. Jetzt das abrupte Aus. Traum und Albtraum - so nah beieinander.

Mit einer 31:45-Niederlage haben sich die Detroit Lions in der Divisional Round aus dem Rennen um den Super Bowl verabschiedet.

Der Name von Johnson wabert bereits seit mehreren Spielzeiten durch die Gerüchteküche, er gilt als einer der Top-Kandidaten und dürfte mehrere Optionen auf dem Tisch haben.

Lions: Talentverlust am Seitenrand droht

Johnson gilt als Kopf der Top-Offensive. Unter seinen Fittichen entwickelten sich bereits mehrere Spieler zu Stars, in fast jeder wichtigen Offensiv-Kategorie spielt Detroit ganz oben mit.

Glenn punktet besonders mit seiner Erfahrung. Die Defensive konnte immer wieder Talentdefizite übertünchen und wichtige Nadelstiche setzen.

Auch die Entwicklung zahlreicher junger Spieler, sowohl aus der ersten als auch aus der zweiten Reihe, stimmt positiv.

Gut möglich also, dass Campbell in der kommenden Saison seine Seitenlinie neu besetzen muss. Ein doppelter Koordinatoren-Verlust könnte die so beständige Aufwärtsfahrt der Lions ins Ruckeln bringen.

Nachfolger für die offensive Raffinesse von Johnson und die Defensiv-Erfahrung von Glenn zu finden, dürfte ein Kraftakt werden.