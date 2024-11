NFL - Die Gewinner und Verlierer des 10. Spieltags: München-Mania und Bears-Breakdown

Die 2. Hälfte der NFL-Saison 2024 ist gestartet und der 10. Spieltag brachte wieder absurdeste Geschichten und noch absurdere Ergebnisse. ran präsentiert die Gewinner und Verlierer. Von Kai Esser Eine Sache war schon vorher an diesem 10. Spieltag klar: Das Munich Game 2024 würde das letzte internationale Spiel der NFL in dieser Saison sein. Was jedoch nicht vorher klar war: Wie spannend die Partie zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants sein würde. Nicht umsonst gibt es von dieser Partie gleich zwei Gewinner. ran präsentiert die ganze Liste.

Gewinner: Bryce Young (Carolina Panthers) Die erste Lobeshymne ist eine Sportliche: Bryce Young musste in den vergangenen Wochen und Monaten viel über sich ergehen lassen. Zu schlecht, nicht NFL-tauglich, kein Anführer und zu klein ist er auch noch. Und jetzt? Zwei Spiele in Folge gewann der Alabama-Absolvent mit den Panthers! Nicht, dass Young statistische Bäume ausgerissen hätte. 15 seiner 25 Pässe brachte er für 126 Yards beim 20:17 nach Overtime in München an, dazu ein Touchdown. Aber viel wichtiger ist: Er machte keinen Fehler und setzte so den späteren Sieg seines Teams nie aufs Spiel. Zudem fingen mehrere Kameraeinstellungen herzhaftes Lachen von ihm ein. Und wer da nicht mitgelächelt hat, der ist entweder Giants-Fan oder kann einfach nicht gönnen! Die Highlights vom Deutschland-Spiel zwischen den Panthers und Giants

Gewinner: Die deutschen Fans in München Wer hätte gedacht, dass die zauberhafte Stimmung aus der Allianz Arena bei der Premiere 2022 noch einmal hätte getoppt werden können? Damals spielten die Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady, zudem war es die Premiere. Die Latte lag also hoch.

2024 hat die Latte aber mit Bravour übersprungen. Nicht nur, weil sich die Panthers und Giants einen Overtime-Krimi lieferten, sondern weil die Atmosphäre inklusive toller Choreo noch beeindruckender wirkte. Auch in den USA hat München wieder für leuchtende Augen gesorgt!

Gewinner: Jonathan Gannon (Arizona Cardinals) Auch im "Tagesgeschäft" der NFL haben wieder einige Personalien herausgestochen. Vor allem in der Wüste Arizonas. Die Cardinals schlugen die New York Jets im heimischen Stadion mit 31:6 und ließen den Gästen aus East Rutherford am Ende keine Chance. Es war bereits das dritte Heimspiel in Folge ohne zugelassenen Touchdown, eine absolute Fabelstatistik. Head Coach Jonathan Gannon, der nach seiner Einstellung noch kritisch beäugt wurde, darf sich und seinem Trainerteam dafür mächtig auf die Schulter klopfen. Die Highlights zwischen den Cardinals und Jets

Gewinner: Alex van Pelt (New England Patriots) Das darf auch Alex van Pelt machen, seines Zeichens Offensive Coordinator der New England Patriots. Freilich, die Patriots sind noch immer die zweitschwächste Offense der NFL nach Punkten. Allerdings geht es quasi jede Woche einen mehr oder weniger großen Schritt bergauf mit Rookie Drake Maye und seiner Offense, die sonst wahrlich nicht gerade mit viel Talent gesegnet ist. Beim 19:3 gegen die Chicago Bears zeigte Maye wieder in Ansätzen, wie viel in ihm steckt. Dass er bei einer Interception noch einen Rookie-Fehler machte - geschenkt. Das räumt ihm jeder im Raum New England ein. Van Pelt designt gute und funktionierende Plays, was den Patriots nach 2021 teilweise deutlich abging. Die Highlights zwischen den Bears und den Patriots

NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024 1 / 17 © IMAGO/kolbert-press NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Nach Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers vor zwei Jahren fand 2024 zum zweiten Mal ein NFL-Spiel in der Münchner Allianz Arena statt. In der Overtime setzten sich die Carolina Panthers mit 20:17 gegen die New York Giants durch. ran hat die beeindruckendsten Bilder des Mega-Events für euch. © IMAGO/kolbert-press NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Solche Choreos sind die NFL-Fans in den USA gar nicht gewohnt! Kurz vor dem Kickoff wurden beinahe die gesamten Zuschauerränge mit dem NFL-Logo sowie der deutschen und der US-amerikanischen Flagge eingekleidet. Beeindruckend. © IMAGO/Rene Schulz NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Eine andere Perspektive verdeutlicht die Ausmaße der Choreo noch einmal. © IMAGO/Eibner NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Vor dem Kickoff lieferten die in Panthers-Farben gekleideten Cheerleaderinnen eine tolle Performance und sorgten für eine NFL-würdige Atmosphäre. © Eibner NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Damit dürfte Manuel Neuer nicht gerechnet haben: Der Torwart des FC Bayern München wurde in der heimischen Allianz Arena ausgepfiffen und ausgebuht, als er vor dem Kickoff im Panthers-Trikot die XXL-Trommel der Franchise aus Carolina schlagen durfte. © IMAGO/Revierfoto NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Diese zwei Giants-Fans haben sich ordentlich rausgeputzt, um ihr Team zu unterstützen. © IMAGO/kolbert-press NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Die US-amerikanische Nationalhymne performte in ungewohnter Version Musiker David Garrett an der Geige. © IMAGO/kolbert-press NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Bittere Nachricht für die Panthers. Noch in der ersten Hälfte musste der Ersatz von Running Back Chuba Hubbard, Miles Sanders, mit einer womöglich schwerwiegenden Verletzung vom Feld gekarrt werden. © IMAGO/Rene Schulz NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Respektlos! Statt einen ordentlichen Punt Return abzuliefern, schlug Izmir Smith-Marsette seinem Gegenspieler gegen den Helm und hatte Glück, von den Referees nicht des Feldes verwiesen zu werden. © Getty Images NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Die Halbzeit-Show übernahm US-Punkrocker/-Rapper/Megan Fox' Ehemann Machine Gun Kelly. Ganze drei Songs performte der Künstler, einer davon Crowdpleaser "Country Rowds". © IMAGO/Rene Schulz NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Jadeveon Clowney konnte den Giants-Touchdown durch Robert Tracy Jr. trotz waghalsigen Tacklingversuchs nicht verhindern. © IMAGO/Revierfoto NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Beide Teams mussten ordentlich einstecken in einem zwar nicht hochklassigen, aber spannenden Munich Game. © IMAGO/Revierfoto NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Einen Horror-Abend erlebte Daniel Jones, nachdem er in Week 10 seinen ersten Heim-Touchdown-Pass seit über zwei Jahren warf. Gegen die Panthers brachte der QB nur 22 von 37 Pässen an den Mann, warf dabei zwei Interceptions. © 2024 Getty Images NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Auch ansonsten war eine Menge los auf dem Rasen. Da fiel es schwer, den Weg zur Endzone zu finden. © Revierfoto NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Tyrone Tracy Jr. war der große Unglücksrabe. Nachdem er mit 103 Rushing Yards und einem Touchdown stark aufspielte, unterlief dem Running Back im ersten Spielzug in der Overtime der entscheidende Fumble. © Rene Schulz NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Zum Mann des Tages wurde letztlich Panthers-Kicker Eddy Pineiro, der das siegbringende Field Goal in der Overtime erzielte. Der Versuch aus 36 Yards war jedoch eher eine Pflichtübung - wenn auch unter besonderem Druck. © 2024 Getty Images NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

Für Bryce Young, den Quarterback der Carolina Panthers, war dies ein besonders wichtiger Sieg. Der Nummer-1-Pick des NFL Draft 2023 wurde zwischenzeitlich zum Backup degradiert, liefert nun aber als Starting-Quarterback wieder richtig ab.

Gewinner: Jake Bates (Detroit Lions) Nachdem bei Jared Goff in den vergangenen Wochen teilweise schwarze Magie vermutet wurde, weil er kaum einen Ball nicht beim Mitspieler anbrachte, leistete er sich beim 26:23 gegen die Houston Texans ein schwaches Spiel. Nur 50 Prozent der Pässe kamen an, fünf fingen gar die Texans ab. Zur Rettung eilte Kicker Jake Bates. Der machte nicht nur die letzten beiden Field Goals aus über 50 Yards rein und besiegelte damit den achten Erfolg der Lions im neunten Spiel, überhaupt steht er bei 14 von 14 verwandelten Field Goals in dieser Saison und nur einem verschossenen Extrapunkt. Bates ist auf dem Weg zum Pro Bowl! Die Highlights zwischen den Texans und den Lions

Verlierer: Das AT&T Stadium in Arlington Wenn bei den Dallas Cowboys schon das eigene Stadion mit in die Kritik genommen wird, dann ist es wirklich fünf vor zwölf in Arlington. Nachdem CeeDee Lamb einen möglichen Touchdown-Pass nicht fing, weil er von der Sonne geblendet wurde, geriet das Heimstadion der Cowboys zum Politikum. Sowohl Lamb als auch Besitzer Jerry Jones waren nach der 6:34-Pleite gegen die Philadelphia Eagles sauer. Auf das Stadion und auf Nachfragen zum Stadion fast noch mehr. Ein riesiges Fenster befindet sich auf der West-Seite der Arena. Womöglich kann sich die Gardinen-Branche in Texas bald über einen großen Auftrag freuen... Die Highlights zwischen den Cowboys und Eagles

Verlierer: Mac Jones (Jacksonville Jaguars) Die Karriere von Mac Jones lief nach seinem Rookie-Jahr nicht gerade gut - und das ist ein Understatement. Zwar war nicht immer der junge Spielmacher schuld, die Ehe zwischen ihm und den Patriots funktionierte aber aus allerhand Gründen nicht. In seiner Heimatstadt Jacksonville wollte Jones seiner Karriere wieder Leben einhauchen. Mit der Verletzung von Trevor Lawrence konnte er sich als Starter zeigen. Beim 7:12 gegen die Minnesota Vikings machte er jedoch da weiter, wo er in Foxborough aufgehört hatte: knapp 64 Prozent angekommene Pässe, 111 Passing Yards, zwei Interceptions, ein Fumble. Und das obwohl ihm seine Defense drei Turnover bescherte. Nicht gerade ein Bewerbungsschreiben für weitere Einsätze. Die Highlights zwischen den Jaguars und Vikings

NFL Draft 2025: Die Draft Order nach Week 10 der Saison 2024 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network NFL Draft 2025: Die aktuelle Draft Order nach Week 10

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Inzwischen lässt sich abschätzen, welche Teams um die Playoffs mitspielen und bei wem der Blick schon Richtung Zukunft geht. Dabei steht vor allem der kommende Draft im Fokus, der vom 24. bis 26. April 2025 in Green Bay stattfindet. Wie würde die aktuelle Draft-Reihenfolge aussehen? ran liefert den Überblick (Quelle: "Tankathon"). © Imagn Images 32. Pick: Kansas City Chiefs

- Aktuelle Bilanz: 9-0

- Strength of Schedule: .497 © Icon Sportswire 31. Pick: Detroit Lions

- Aktuelle Bilanz: 8-1

- Strength of Schedule: .516 © Imagn Images 30. Pick: Buffalo Bills

- Aktuelle Bilanz: 8-2

- Strength of Schedule: .463 © Imagn Images 29. Pick: Philadelphia Eagles

- Aktuelle Bilanz: 7-2

- Strength of Schedule: .439 © Icon Sportswire 28. Pick: Minnesota Vikings

- Aktuelle Bilanz: 7-2

- Strength of Schedule: .500 © UPI Photo 27. Pick: Pittsburgh Steelers

- Aktuelle Bilanz: 7-2

- Strength of Schedule: .491 © 2024 Getty Images 26. Pick: Baltimore Ravens

- Aktuelle Bilanz: 7-3

- Strength of Schedule: .528 © Icon Sportswire 25. Pick: Washington Commanders

- Aktuelle Bilanz: 7-3

- Strength of Schedule: .444 © 2024 Getty Images 24. Pick: Green Bay Packers

- Aktuelle Bilanz: 6-3

- Strength of Schedule: .532 © 2024 Getty Images 23. Pick: Los Angeles Chargers

- Aktuelle Bilanz: 6-3

- Strength of Schedule: .485 © Imagn Images 22. Pick: Arizona Cardinals

- Aktuelle Bilanz: 6-4

- Strength of Schedule: .532 © Icon Sportswire 21. Pick: Atlanta Falcons

- Aktuelle Bilanz: 6-4

- Strength of Schedule: .488 © ZUMA Press Wire 20. Pick: Houston Texans

- Aktuelle Bilanz: 6-4

- Strength of Schedule: .478 © 2024 Getty Images 19. Pick: Denver Broncos

- Aktuelle Bilanz: 5-5

- Strength of Schedule: .503 © Imagn Images 18. Pick: San Francisco 49ers

- Aktuelle Bilanz: 5-4

- Strength of Schedule: .541 © 2024 Getty Images 17. Pick: Chicago Bears

- Aktuelle Bilanz: 4-5

- Strength of Schedule: .550 © SOPA Images 16. Pick: Los Angeles Rams

- Aktuelle Bilanz: 4-5

- Strength of Schedule: .528 © Icon Sportswire 15. Pick: Seattle Seahawks

- Aktuelle Bilanz: 4-5

- Strength of Schedule: .528 © Icon Sportswire 14. Pick: Tampa Bay Buccaneers

- Aktuelle Bilanz: 4-6

- Strength of Schedule: .521 © 2024 Getty Images 13. Pick: Cincinnati Bengals

- Aktuelle Bilanz: 4-6

- Strength of Schedule: .506 © Icon Sportswire 12. Pick: Indianapolis Colts

- Aktuelle Bilanz: 4-6

- Strength of Schedule: .469 © 2024 Getty Images 11. Pick: Dallas Cowboys

- Aktuelle Bilanz: 3-6

- Strength of Schedule: .530 © Icon Sportswire 10. Pick: Miami Dolphins

- Aktuelle Bilanz: 3-6

- Strength of Schedule: .436 © ZUMA Press Wire 9. Pick: Carolina Panthers

- Aktuelle Bilanz: 3-7

- Strength of Schedule: .494 © UPI Photo 8. Pick: New York Jets

- Aktuelle Bilanz: 3-7

- Strength of Schedule: .494 © Imagn Images 7. Pick: New Orleans Saints

- Aktuelle Bilanz: 3-7

- Strength of Schedule: .488 © Action Plus 6. Pick: New England Patriots

- Aktuelle Bilanz: 3-7

- Strength of Schedule: .463 © SOPA Images 5. Pick: Las Vegas Raiders

- Aktuelle Bilanz: 2-7

- Strength of Schedule: .525 © Imagn Images 4. Pick: Cleveland Browns

- Aktuelle Bilanz: 2-7

- Strength of Schedule: .525 © Imagn Images 3. Pick: Tennessee Titans

- Aktuelle Bilanz: 2-7

- Strength of Schedule: .506 © Imagn Images 2. Pick: New York Giants

- Aktuelle Bilanz: 2-8

- Strength of Schedule: .525 © Action Plus 1. Pick: Jacksonville Jaguars

- Aktuelle Bilanz: 2-8

- Strength of Schedule: .481

Verlierer: Die gesamte Offense der New York Giants So toll und regelrecht rührend das München-Spiel für neutrale Fans und die der Panthers war, so frustrierend und schwierig war es für die Giants und ihre zahlreichen Anhänger, die in München am Start waren. Während die Defense noch halbwegs erhobenen Hauptes den Rasen verlassen konnte, enttäuschte die Offense auf ganzer Linie. Daniel Jones: zwei Interceptions. Tyrone Tracy: Fumble in der Overtime. Malik Nabers: Das halbe Spiel unsichtbar. Für Head Coach Brian Daboll und Offensive Coordinator Mike Kafka wird es langsam eng. Die Highlights vom Deutschland-Spiel zwischen den Panthers und Giants

Verlierer: Die Offensive Line der Chicago Bears Was haben Fans der Chicago Bears mit denen der Giants gemeinsam? Beide Lager wollen sowohl Head Coach als auch Offensive Coordinator von ihren Aufgaben entbunden sehen. Bei den Bears wären das namentlich Matt Eberflus und Shane Waldron. Kein Wunder, das 3:19 gegen die New England Patriots war ein Offenbarungseid. Satte neun Mal wurde der bemitleidenswerte Caleb Williams gesackt, er verfolgte das Spiel gefühlt mehr aus der Horizontalen als aus der Vertikalen. Die Offensive Line versagte auf ganzer Linie, die Fans buhten das Team bereits zur Pause aus. Kurz vor Spielende waren kaum noch Bears-Fans im Soldier Field. Was ist schlimmer als Verachtung? Missachtung. Die Highlights zwischen den Bears und den Patriots

Verlierer: Shane Steichen (Indianapolis Colts) Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Anthony Richardson nach nur zehn Karrierespielen auf die Bank zu setzen, ist in der Endabrechnung irrelevant. Fakt ist: Joe Flacco hat mit seinen drei Interceptions beim 20:30 gegen die Buffalo Bills erneut das Spiel für die Indianapolis Colts verloren. Flacco spielt, als wäre ihm egal, wer am Ende den Ball fängt. Das mag manchmal gut sein - aber längst nicht immer. Am Ende muss Head Coach Shane Steichen den Kopf für die Entscheidungen hinhalten. Und so langsam kristallisiert sich heraus, dass die letzten seiner Entscheidungen nur selten gut waren. Die Highlights des Spiels zwischen den Colts und den Bills