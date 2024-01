NFL Draft 2024: Caleb Williams macht es spannend

Anzeige Caleb Williams hatte bis zum 15. Januar Zeit, um eine wichtige Zukunftsentscheidung zu treffen. Die Zeit nutzte er komplett aus. Von Andreas Reiners Die nötige Prise Drama hat Caleb Williams schon drauf. In der Hinsicht ist der Quarterback bereit für die NFL. Bis zum 15. Januar hatte Williams Zeit, um sich für den Draft 2024 anzumelden. Am 15. Januar ließ der Ex-Spielmacher der USC Trojans die Katze endlich aus dem Sack: Er strebt in der kommenden Saison in die NFL, er nimmt also an der Talenteziehung im April in Detroit teil. Das gab er mit einem langen und emotionalen Post auf Instagram bekannt. Seine Liebe und Leidenschaft für das Spiel habe nie nachgelassen, schrieb er. "Die Dankbarkeit für die Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen, wächst jeden Tag." Natürlich bedankte er sich bei den Trojans, aber auch bei Freunden, seiner Familie und seinem früheren Team, den Oklahoma Sooners. Die Sooners hatte er nach seiner ersten College-Saison in Richtung Trojans verlassen.

"Die Reise wäre leer ohne die Menschen, die mich unterstützt und geliebt haben. Meinen Mannschaftskameraden - meinen Brüdern - haben die letzten Jahre den größten Spaß gemacht, den ich je beim Spielen hatte. Ich werde die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, immer in Ehren halten. Meinen Trainern und allen anderen im USC-Football-Ökosystem: Danke für eure unvergleichliche Unterstützung und euer Engagement, mir und dem gesamten Team zu helfen, das Beste aus uns zu machen", schrieb er.

Caleb Williams: Sportlicher Absturz mit den Trojans "Das Beste" war in der vergangenen College-Saison aber ein sportlicher Absturz. Die Trojans, die verheißungsvoll und mit einer 6:0-Bilanz in die Saison gestartet waren, beendeten das Jahr mit 7:5. In den letzten sechs Spielen setzte es fünf Niederlagen, darunter drei in Folge. Die Trojans fielen dadurch aus den AP Top 25.

Williams hatte 2022 die Heisman Trophy gewonnen, konnte seine Dominanz aber nicht in die vergangene Saison mitnehmen. Trotzdem waren 3.633 Yards und 30 Touchdowns (bei nur fünf Interceptions) ordentlich. Die Krise der Trojans lag nicht nur an ihm. Jetzt zieht er aber weiter, er gilt als Toptalent der diesjährigen Quarterback-Klasse. Er habe noch viel zu lernen und sei bereit, alles zu tun, was nötig sei, erklärte der 22-Jährige. "Als Kind habe ich gesagt, dass ich das für den Rest meines Lebens machen werde, aber ich habe nicht so hart gearbeitet, nur um diesen Punkt zu erreichen. Ich werde meinen Weg fortsetzen, um dieses kleine Kind stolz auf den Mann zu machen, der ich in den kommenden Jahren sein werde."