NFL Draft 2025: Shedeur Sanders hat endlich ein Team gefunden - in der fünften Runde

Für Quarterback Shedeur Sanders hat das lange Warten ein Ende. Die Cleveland Browns wählten den Sohn von Deion Sanders in der fünften Runde des Draft 2025.

Am dritten Tag des NFL Draft 2025 klingelt endlich das Telefon von Shedeur Sanders.

Mit dem 144. Pick (fünfte Runde) landet der Quarterback bei den Cleveland Browns.

Für Sanders endet damit eine lange Wartezeit. Im Vorfeld des Drafts galt er als hochgehandelter Erstrunden-Pick, wurde aber weder am ersten Tag (Runde eins) noch am zweiten Tag (Runde zwei und drei) ausgewählt. Dass er so lange nicht gepickt wurde, sorgte für viele Diskussionen.

Sanders ist damit der sechste Quarterback, der im diesjährigen Draft gewählt wurde. Die Tennessee Titans sicherten sich zuvor Cam Ward mit dem ersten Pick in der ersten Runde, an 25. Stelle folgte Jaxson Dart (New York Giants). In der zweiten Runde pickten die New Orleans Saints an Position 40 Tyler Shough von Louisville.