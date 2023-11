NFL Fan Experience begeistert Football-Verrückte in Frankfurt

Anzeige

Am letzten Tag der NFL Fan Experience kommen die Football-Verrückten nochmal in Scharen in die Frankfurter Innenstadt. Die Begeisterung ist zu sehen, zu hören und zu spüren.

"Ich hab meiner Freundin gesagt, ich muss lernen, aber jetzt bin ich hier. Es ist echt geil hier. Aber bitte verrate mich nicht."

Dieser Satz eines jungen deutschen Football-Fans - dessen Name wir hier wegen der Freundin lieber nicht verraten - sagt eigentlich schon alles über die NFL Fan Experience in Frankfurt.

Sie macht Spaß. Sie bietet Abwechslung. Und ja, sie ist geil.

In der Frankfurter Innenstadt zwischen Roßmarkt und Hauptwache können sich NFL-Fans seit dem 4. November so richtig austoben. Am letzten Tag ist noch einmal richtig was los.

Kein Wunder: Die Fan Experience bietet für jeden etwas, ist wie ein kleines Schlaraffenland für den großen und kleinen Football-Anhänger.