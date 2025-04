Ein Ex-Kicker will Politiker werden. Dafür gibt er seinen Job als NFL-TV-Experte bei "CBS" auf. Das Attentat auf Donald Trump im vergangenen Jahr nennt er als Inspiration.

Es ist nicht der übliche Karriereweg!

Vom Ex-NFL-Profi zum TV-Experten? Doch, das schon. Vom Ex-NFL-Profi zum republikanischen Politiker im US-Kongress? Das eher weniger!

Diesen Weg will nun aber Jay Feely gehen. Der 48-Jährige teilte "ESPN" mit, dass er bei den Zwischenwahlen 2026 für das US-Repräsentantenhaus im fünften Kongressbezirk von Arizona für die Republikanische Partei kandidieren wird.

"Ich glaube, dass ich Gottes Ruf spüre, der mich in den Dienst drängt, und das ist es, was diesen öffentlichen Dienst für mich ausmacht. Ich glaube nicht, dass wir genug Politiker haben, die nicht aus Eigennutz in ein politisches Amt gehen, die ein politisches Amt nicht nur wegen der Karriere-Chance übernehmen. Das ist es, was ich glaube“, so Feely in einem ersten Statement.