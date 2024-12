NFL: Green Bay Packers bestehen bei den Seattle Seahawks - Sorge um Geno Smith

Immerhin: Seahawks-Coach Mike Macdonald geht aktuell nicht von einer strukturellen, schlimmeren Verletzung bei seinem Quarterback aus, der nach Untersuchungen mit einem Eisbeutel am Knie an die Seitenlinie zurückkehrte.

"Es ist hart", sagte Linebacker Ernest Jones IV: "Er ist das Herz dieser Offense und dieses Teams. Wir müssen den Leuten vertrauen, die sich jetzt um ihn kümmern. Ich bete, dass er okay ist."

Eine Diagnose steht noch aus. Smith wird sich am Montag für eine genaue Diagnose Tests unterziehen müssen.

Bitter dazu: Quarterback Geno Smith verletzte sich im dritten Viertel am Knie und konnte nicht weiterspielen. Linebacker Edgerrin Cooper hatte Smith mit einem Low Hit zu Fall gebracht und war anschließend über Smiths Bein gerollt.

Die Seahawks hingegen stehen durch die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen bei 8-6 und haben im Kampf um ein Playoff-Ticket einen Rückschlag einstecken müssen. Sie mussten Platz eins in der NFC West an die Los Angeles Rams abgeben.

Mit einer 10-4-Bilanz können sie in der kommenden Woche die Postseason durch einen Sieg gegen die New Orleans Saints klarmachen.

Dank eines 30:13 bei den Seattle Seahawks im Sunday Night Game von Week 15 der NFL haben die Packers einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs gemacht.

Das Wichtigste in Kürze

Green Bay Packers: Starker Start ins Spiel

Die Packers, die in den vergangenen zehn Spielen acht Mal gewonnen und nur gegen die Detroit Lions verloren haben, fanden im Lumen Field perfekt in die Partie und kamen in den ersten beiden Drives Touchdowns durch Josh Jacobs und Romeo Doubs.

Hinzu kamen zwei weitere Field Goals durch Brandon McManus, die den Packers eine deutliche 20:3-Führung zur Halbzeit bescherten.

Die Seahawks konnten zwischenzeitlich zwar noch einmal auf 13:23 verkürzen, doch Doubs machte mit seinem zweiten Touchdown nach einem 22-Yard-Pass von Quarterback Jordan Love den Deckel drauf.

Love brachte insgesamt 22 von 27 Pässen für 229 Yards und zwei Touchdowns an den Mann. Jacobs erlief 94 Yards und einen Touchdown und fing vier Pässe für 42 Yards. Doubs wiederum schnappte sich Bälle für 40 Yards und zwei Touchdowns.

Smith kam bis zu seinem verletzungsbedingten Aus auf 149 Yards und eine Interception. Backup Sam Howell brachte anschließend fünf von 14 Pässen für 24 Yards an, wobei eine Interception zu Doubs' zweitem Touchdown führte. Dazu musste er vier Sacks einstecken.