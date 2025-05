Matt LaFleur erzählt in einem Podcast von einem früheren Packers-Spieler, der nach seiner Entlassung beinahe handgreiflich wurde.

NFL-Coaches leben gefährlich!

Said no one ever! Allerdings gibt die aktuellste Geschichte von Trainer Matt LaFleur nun doch eine andere Sichtweise auf diese Aussage.

Denn der Trainer der Green Bay Packers packte im Podcast "Bussin with the Boys" eine Geschichte aus seiner Vergangenheit aus.

Demnach fürchtete er vor einigen Jahren bei der Entlassung eines Spielers um seine Sicherheit. Darauf angesprochen, ob es bei einem solchen Gespräch mal Probleme gab, sagte LaFleur: "Vor ein paar Jahren hatte ich einen Spieler. Es waren nur er und ich. Ich meine, wir waren in diesem Raum aus Betonsteinen, und ich dachte, er würde mir den Arsch versohlen, und es war niemand anderes da."