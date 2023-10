Anzeige Isiah Pacheco, der Running Back der Kansas City Chiefs, spricht über das bevorstehende NFL-Spiel in Deutschland und über persönliche Schicksalsschläge. Von Oliver Jensen Ist er der neue Marshawn Lynch? Isiah Pacheco von den Kansas City Chiefs wird in den amerikanischen Medien häufig mit dem legendären Ex-Running-Back der Seattle Seahawks verglichen. Pacheco ist sich der Parallelen bewusst. "Ja, er war auch jemand, der hart gelaufen ist", sagte er in einer Medienrunde, an der auch ran teilnahm. Lynch erhielt wegen seiner aggressiven Spielweise und seiner Fähigkeit, gegnerische Tackles zu durchbrechen, den Spitznamen "Beastmode". Pacheco, der mit seinen 1,78 Meter Körpergröße zwei Zentimeter kleiner ist als Lynch, bevorzugt eine ähnliche Spielweise – und sieht ihm auch noch ein bisschen ähnlich. "Die Leute bringen solche Vergleiche, weil ich sie mit meiner harten Spielweise an ihn erinnere und auch noch ähnlich lange Haare habe", weiß er.

Anzeige

Draft-Steal: 2022 in der siebten Runde gepickt Pacheco war für die Chiefs ein echter Draft-Steal. Beim NFL Draft 2022 wurde er erst in der siebten Runde an Position 251 von Kansas City gepickt. Hinter den namhaften Kollegen Clyde Edwards-Helaire und Jerick McKinnon startete Pacheco als Running Back Nummer drei in die Saison, spielte sich aber innerhalb weniger Wochen in die Startformation. In seiner ersten Saison lief er für 830 Yards sowie fünf Touchdowns, zudem fing er 13 Pässe für weitere 130 Yards.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Isiah Pacheco wurde beim NFL Draft erst in der 7. Runde gepickt und zählt bereits heute zu den Top-Stars der Kansas City Chiefs © USA TODAY Network

Sein persönliches Highlight: Zum Super-Bowl-Sieg gegen die Philadelphia Eagles trug er 76 Rushing-Yards und einen Touchdown bei. In der laufenden Saison lief er in acht Saisonspielen für 459 Yards und drei Touchdowns. Zuletzt kassierten die Chiefs allerdings eine überraschende 9:24-Niederlage bei den Denver Broncos. Pacheco war in dieser Partie mit 40 Rushing-Yards kein großer Faktor. Das bevorstehende Spiel am Sonntag in Frankfurt gegen die Miami Dolphins (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) soll genutzt werden, um zurück in die Erfolgsspur zu finden. Einfach wird das nicht! Die Dolphins haben genauso wie die Chiefs eine Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen. "Das ist ein tolles Team, mit dem wir es zu tun bekommen. Wir müssen gut zusammenspielen und uns voll auf unsere Aufgabe konzentrieren", sagte Pacheco.

Schicksalsschläge haben ihn geprägt: "Deshalb spiele ich so hart" Pacheco ist ein Mensch, der mit seinen 24 Jahren bereits mehrere Schicksalsschläge verarbeiten musste. Sein Bruder Travoise Cannon wurde im Januar 2016 im Alter von 29 Jahren erstochen. Seine Schwester Celeste Cannon verstarb im September 2017, als sie im Alter von 24 Jahren erschossen wurde. Auf die Frage, ob ihn seine tragische Familiengeschichte motiviere, antwortete er: "Ja, absolut. Ich trainiere, um jeden Tag noch härter zu werden. Ich suche jeden Tag nach Möglichkeiten, um noch besser zu werden."

Anzeige

Es ist für mich das erste Mal, dass ich nach Deutschland reise. Ich erwarte viele Chiefs-Fans und viel Jubel. Isiah Pacheco

Pacheco ist zwar ein freundlicher, aber kein sonderlich gesprächiger Mensch. Er gibt meist kurze Antworten von sich. Erst nach mehrmaligem Nachfragen kam er in den Redefluss und beschrieb seinen beschwerlichen Weg zum NFL-Star. "Ich habe in meinem Leben Tragödien durchgemacht. Deshalb spiele ich so hart. Ich habe in New Jersey seit meinem achten Lebensjahr Football gespielt. Als ich nach Kansas City kam, war ich zum ersten Mal in meinem Leben weit weg von zu Hause." Er weiß zu schätzen, welche Möglichkeiten ihm das Leben als NFL-Spieler bietet. "Ich bin gesegnet, jeden Tag ein Teil der Kansas City Chiefs zu sein und jetzt auch mit ihnen um die Welt zu reisen." Er freut sich darauf, am Sonntag erstmals an einem NFL International Game mitzuwirken. "Es ist für mich das erste Mal, dass ich nach Deutschland reise. Das ist eine spannende, große Reise." Und was genau erwartet er in Frankfurt? Pacheco hat eine genaue Vorstellung davon: "Viele Chiefs-Fans und viel Jubel."