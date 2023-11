Anzeige Die NFL gastiert am Wochenende in Deutschland, am 5. November stehen sich die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins in Frankfurt gegenüber. Alle Entwicklungen im News-Ticker. Die NFL kehrt nach Deutschland zurück. In Woche 9 und 10 steht jeweils eine Partie in Frankfurt an. Zunächst bekommen es die Kansas City Chiefs am 5. November mit den Miami Dolphins zu tun (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App), am 12. November treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Beide Partien beginnen um 15:30 Uhr. Nachdem das erste Deutschland-Spiel der NFL im vergangenen Jahr bereits ein voller Erfolg war, dürften die beiden kommenden Partien ebenfalls eine große Football-Party werden. Um auch den Spielern beste Voraussetzungen zu schaffen, wurde erst kürzlich ein neuer Hybrid-Rasen im Deutsche Bank Park verlegt. Im November 2022 setzte es heftige Kritik am Geläuf in München, das nur aus Naturrasen bestand. Was es sonst noch an Neuigkeiten rund um die Frankfurt Games zu wissen gibt, fasst ran im Newsticker zusammen.

+++ Update, 5. November, 12:30 Uhr: Sicherheitsmaßnahmen sorgen für Fan-Frust +++ Die Polizei Frankfurt kündigte im Vorfeld zum NFL Frankfurt Game an, sämtliche Parkplätze in unmittelbarer Stadionnähe am Sonntag zu schließen. Die Entscheidung stieß bei vielen Fans auf Unverständnis, denn bei Heimspielen von Eintracht Frankfurt oder anderen Großevents im Deutsche Bank Park sind die Parkplätze geöffnet. Außerdem ist am Spieltag der Zutritt zu den Eventflächen und dem Fanshop am Deutsche Bank Park ausschließlich Ticketinhabern gestattet - anders als beim NFL-Spiel in München im letzten Jahr oder auch bei den London Games, wo die Bereiche um die Stadien herum frei begehbar sind.

+++ Update, 3. November, 7:40 Uhr: Tyreek Hill schickt Kampfansage an Ex-Team Kansas City Chiefs +++ Tyreek Hill, der Wide Receiver der Miami Dolphins, hat vor wenigen Tagen seine Frisur verändert. Statt seiner Dreadlocks trägt er nun einen sogenannten High-Top Fade Look. Dahinter steckt eine Botschaft an sein Ex-Team, die Kansas City Chiefs. Er hatte nämlich selbige Friseur, als er noch für die Chiefs (2016 bis 2021) spielte. "Ich musste K.C. einfach wissen lassen, dass, wann immer sie mich sehen werden, es Probleme geben wird", sagt er. "Es ist das alte 'Reek'. Ich bin zurück. Der Gepard ist zurück." Er freut sich darauf, erstmals seit seinem Weggang gegen die alten Mannschaftskameraden zu spielen. Dass ausgerechnet dieses Spiel in Deutschland und nicht in Kansas City stattfindet, sei für ihn nicht wichtig: "Das spielt keine Rolle. Es ist eigentlich egal, wo wir spielen. Natürlich wäre es toll gewesen, in KC zu spielen, aber es ist wirklich egal, wo wir spielen."

Anzeige +++ Update, 2. November, 17:00 Uhr: NFL: Goodell trägt sich in Goldenes Buch von Frankfurt ein +++ NFL-Boss Roger Goodell hat sich am Donnerstag im Vorfeld des ersten Gastspiels der US-amerikanischen Football-Topliga in Frankfurt ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. "Football hat in Deutschland und insbesondere in Frankfurt eine stolze Geschichte", sagte Goodell bei der Zeremonie: "Wir sind dankbar für die großartige Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Stadion und Eintracht Frankfurt in den vergangenen zwei Jahren und freuen uns auch zukünftig auf großartigen NFL-Football in Frankfurt." Der 64-Jährige, der das Milliarden-Geschäft der NFL seit 2006 und noch mindestens bis 2027 führt, ist im Zuge des Spiels der Kansas City Chiefs am Sonntag gegen die Miami Dolphins nach Deutschland gereist. Eine Woche später (jeweils 15.30 Uhr) treffen an gleicher Stelle die New England Patriots auf die Indianapolis Colts. Im vergangenen Jahr war erstmals eine Partie der regulären NFL-Saison in Deutschland ausgetragen worden, das Gastspiel der Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady in München gegen die Seattle Seahawks (21:16) wurde zum stimmungsvollen Highlight. In München wird die NFL wieder 2024 zu Gast sein, in Frankfurt 2025.

+++ Update, 2. November, 10:48 Uhr: Schiedsrichter für Chiefs vs. Dolphins fix +++ Die NFL hat die Referee-Ansetzungen für Woche 9 offiziell verkündet. Damit steht auch fest, wer die Partie zwischen den Chiefs und Dolphins im Deutsche Bank Park leiten wird. Am Sonntagnachmittag wird Clay Martin im Einsatz sein und das Schiedsrichter-Team anführen. Der 48-Jährige ist seit 2015 in der NFL tätig und wurde zur NFL-Saison 2018 zum Hauptschiedsrichter ernannt.

+++ Update, 1. November, 15:45 Uhr: Chiefs-Receiver Marquez Valdes-Scantling genervt von Reise nach Deutschland +++ Im Interview mit "CBS" hat Wide Receiver Marquez Valdes-Scantling seinem Unmut über die Reise nach Deutschland Ausdruck verliehen. "Ich meine, natürlich ist es schei**, dass wir neun Stunden für ein Heimspiel reisen müssen, wenn Arrowhead gleich die Straße runter ist", betonte der 29-Jährige. "Aber natürlich haben wir auch andere Fans auf der ganzen Welt, nicht nur in den Vereinigten Staaten. So haben sie die Möglichkeit, einige ihrer Lieblingsspieler spielen zu sehen. Ich weiß, dass wir viele Fans in Deutschland haben, deshalb bin ich dankbar, dass wir ihnen diese Möglichkeit bieten können.", zeigte der Chiefs-Receiver auch ein wenig Verständnis. Nichtsdestotrotz überwiegen anscheinend die Strapazen und der damit verbundene Mehraufwand: "Aber für die Spieler ist es nicht schön, wenn sie von ihren Familien getrennt sind, oder ich muss für ein paar Tage einen Babysitter für meine Hunde finden. Das sind Dinge, die wir nicht vergessen dürfen."

+++ Update, 31. Oktober, 9:45 Uhr: Sicherheitsbedenken in Frankfurt? Dolphins-Spieler sollen wohl nicht alleine in der Stadt unterwegs sein +++ Wie aus einem Bericht von "Pro Football Network" hervorgeht, wurden die Spieler der Miami Dolphins vor der Reise nach Frankfurt angehalten, nicht alleine in der Stadt unterwegs zu sein. Demnach habe das Sicherheitspersonal den Spielern empfohlen, bei der Erkundung "einen oder mehrere Kumpels" mitzunehmen. Zudem wird Cornerback Kader Kohou mit den Worten zitiert: "Keiner von uns ist aus Deutschland und so weiter. Sie haben gesagt, es ist am besten, einfach einen Teamkollegen mitzunehmen."

+++ NFL in Frankfurt: Miami Dolphins drei Tage vor den Kansas City Chiefs in Frankfurt +++ Unterschiedliche Herangehensweise der beiden Teams in Frankfurt bezüglich der Anreise. Die Miami Dolphins steigen schon am späten Nachmittag (Ortszeit) in den Flieger und landen am Dienstagmorgen in Frankfurt. Die Kansas City Chiefs steigen im Gegenzug erst am Donnerstag in Kansas City ins Flugzeug und landen am Freitagmorgen in Frankfurt, also drei Tage später. Das berichtete NFL-Insider Peter King. Die Dolphins haben somit deutlich mehr Zeit den Jetlag zu überwinden und sich an das Umfeld in Frankfurt zu gewöhnen.

+++ NFL in Deutschland: Kontra K und Nico Santos für Halftime Show bei Chiefs vs. Dolphins verantwortlich +++ Wie die NFL via X mitteilte, werden Kontra K und Nico Santos in der Halbzeit der ersten Partie auftreten. Wer hingegen am zweiten Sonntag in der Pause für Unterhaltung sorgen wird, wurde noch nicht mitgeteilt.

+++ NFL gastiert in Frankfurt: Kommt Taylor Swift zum Chiefs-Spiel gegen die Dolphins? +++ Ein Besuch der Sängerin am kommenden Wochenende, deren Romanze mit Chiefs-Tight-End Travis Kelce anscheinend immer ernster wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Swift startet am 9. November ihre Südamerika-Tour und verpasste bereits die 9:24-Niederlage gegen die Broncos in Denver. Allerdings gibt es auch Berichte, die das Gegenteil suggerieren. "Übrigens, ich glaube, ich höre bereits Gerüchte, dass es eine Person gibt, die auch in Deutschland auftauchen könnte. Wir werden sehen, wer in Frankfurt auftaucht", so Rich Eisen vom "NFL Network" in "The Rich Eisen Show". Unlängst äußerte sich auch der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef auf einer Pressekonferenz. "Jeder ist in Frankfurt herzlich willkommen. Ich glaube, sie merken ja die Vorboten. Es ist wirklich ein besonderes Highlight. Ich würde mich freuen", so der SPD-Politiker, der aber auch klarstellte: "Der Erfolg der Veranstaltung steht und fällt nicht mit Taylor Swift, aber sie ist herzlich eingeladen:"