NFL in Frankfurt: Stadion-Boss gibt Einblick in die Vorbereitungen

Der NFL-Kracher in Frankfurt zwischen den Dolphins und Chiefs steht bevor. Bei ran gibt der Geschäftsführer der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH Einblicke in den Umbauprozess.

Aus Frankfurt berichtet Julian Huter

Im Gegensatz zur Allianz Arena hatte der Deutsche Bank Park in Frankfurt bereits vor den Deutschland-Spielen eine Verbindung zum American Football. Von der NFL Europe, über die American-Football-Europameisterschaft bis zum German Bowl der GFL - das ehemalige Waldstadion kann auf eine lange Football-Historie zurückblicken.

Dennoch war der Aufwand bei den Vorbereitungen für das NFL-Gastspiel zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs enorm. "Die Liste ist sehr lang und umfasst mehrere hundert Einzelmaßnahmen. Jedoch sind viele Maßnahmen nicht vorübergehend, sondern wir haben sehr viele Umbauten auch so umgesetzt, dass sie danach weitergenutzt werden", erklärte Patrik Meyer, Geschäftsführer der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH auf Nachfrage von ran.

Eine der vielleicht größten Herausforderungen: Das Spielfeld musste verlängert werden. Während Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf einem Feld von 105 x 68 Meter spielt, werden NFL-Spiele auf einem Geläuf von 110 x 49 Metern ausgetragen.

"Das Spielfeld musste an beiden Seiten etwas verlängert werden", bestätigte Meyer: "Zudem wurde in dieser Woche der Rasen für das Footballspiel vorbereitet, mit allen erforderlichen Markierungen, Brandings und den Coachingzonen an der Seitenlinie."