Die NFL breitet sich in Europa aus. Nach Großbritannien und Deutschland sollen zeitnah offenbar auch Spanien und Irland in den Genuss von Regular-Season-Spielen kommen. Einem Bericht zufolge sind auch die Pläne für Gastspiele in Australien schon sehr weit, dort könnte auch der Pro Bowl steigen.

Während die NFL-Saison so langsam in ihre heiße Phase geht, ist die International Series für dieses Jahr bereits beendet. Fünf Spiele fanden außerhalb der USA statt: drei in London, eines in München und mit Sao Paulo auch erstmals eines in Brasilien.

Bereits seit Wochen wird fleißig diskutiert und spekuliert, wohin die Liga künftig expandieren könnte. Der Blick geht dabei vor allem auf weitere europäische Länder wie Spanien und Irland. Laut einem Bericht von "CBS" will die NFL aber auch bald schon am anderen Ende der Welt Spiele austragen.

Demnach ist Australien abseits von London das Land, in dem die NFL außerhalb der USA am meisten investiert. Bereits 2022 wurde eine NFL-Akademie für Talente im Alter von zwölf bis 18 Jahren "Down Under" eröffnet – es ist die zweite internationale Talentschmiede im Ausland nach der in Großbritannien.

Bis 2026 soll eine "Elite-NFL-Akademie" in Australien folgen. Positiv angesehen wird die lebendige Sportszene, die mit Australian Rules Football und Rugby verwandte Arten aufweist. Außerdem hat sich noch keine andere große US-Liga auf den Markt gewagt und es gibt keine Sprachbarriere. Da lässt sich auch der immens große Zeitunterschied verkraften. Sydney ist der US-Ostküste um 16 Stunden voraus.