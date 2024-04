Anzeige

Chiefs-Receiver Rashee Rice hat sich erstmals zu dem schweren Verkehrsunfall in Dallas geäußert, mit dem er in Verbindung gebracht wird. Der Super-Bowl-Sieger hat sich der Polizei gestellt - und entschuldigt sich bei den Opfern des Unfalls.

Im Zusammenhang mit einem schweren Unfall am Samstagabend in Dallas hatte die Polizei nach Wide Receiver Rashee Rice von den Kansas City Chiefs gesucht.

Am Mittwoch äußerte sich Rice erstmals in einem Statement in den sozialen Medien - und räumte darin seine Verwicklung in den Unfall ein, nachdem zuvor bereits Videomaterial zum Unfall öffentlich geworden war.

"Heute habe ich mich mit den Ermittlern der Polizei von Dallas bezüglich des Unfalls vom Samstag getroffen", schreibt Rice: "Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Rolle in dieser Angelegenheit und werde weiterhin mit den Behörden kooperieren. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die vom Unfall am Samstag betroffen sind."

Eine Corvette, von der angenommen wird, dass sie von Rice gefahren wurde, lieferte sich der Polizei zufolge ein Straßenrennen mit einem Lamborghini. Dabei war es gegen 18:20 Uhr am Samstagabend zu einem Unfall auf dem North Central Expressway mit insgesamt sechs involvierten Fahrzeugen gekommen.

Laut Strafverfolgungsbehörde suchte die Polizei nach Rice, dies bestätigt auch ein Polizeibericht. Sowohl Rice als auch der Fahrer des Lamborghini sollen unmittelbar von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Wie "WFAA" berichtet, befindet sich "mindestens eine Person" im Krankenhaus. Der lokale TV-Sender zeigte außerdem Bilder von den Auswirkungen des Unfalls.