Aaron Rodgers kassiert mit den New York Jets sogar gegen die zuletzt chronisch schwachen New England Patriots eine Niederlage. Die Cleveland Browns hingegen trumpfen ohne den verletzten Quarterback Deshaun Watson auf.

Als der Matchwinner der Eagles entpuppte sich Quarterback Jalen Hurts, der für 236 Yards warf und zudem dreimal in die Endzone lief. Bengals-Quarterback Joe Burrow verbuchte 234 Passing-Yard, einen Touchdown-Pass und eine Interception.

Die Eagles haben das dritte Spiel in Folge gewonnen und den zuletzt aufstrebenden Bengals eine bittere Niederlage verpasst. Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Doch nach einem Zwischenstand von 17:17 im dritten Viertel zogen die Eagles davon.

Die Ravens und die Browns lieferten sich ein packendes Duell. 2:26 Minuten vor Spielende gingen die Ravens per Touchdown und Extra Punkt mit 24:23 in Führung. Doch Browns-Quarterback Jameis Winston, der den verletzten Deshaun Watson vertrat, hatte die richtige Antwort parat und warf einen Touchdown-Pass über 38 Yards auf Cedric Tillman.

Nun blieben den Ravens noch 59 Sekunden Zeit, um das Spiel erneut zu drehen. Lamar Jackson & Co gelangten bis an die gegnerische 24-Yard-Linie, doch der letzte Pass des Spiels landete im Nichts.

Rudolph (266 YDS) erwies sich dennoch als sehr fehleranfällig und warf bereits vor der Halftime zwei Interceptions. Den Lions hingegen gelangen alleine in der ersten Hälfte des Spiels fünf Touchdowns, sodass sie mit einem 35:14 in die Pause gingen. Danach wurde die Führung weiter ausgebaut.

Aufgrund der Schulterverletzung von Titans-Quarterback Will Levis durfte Mason Rudolph wieder als Starting-Quarterback ran. Mit dem zu den Kansas City Chiefs abgewanderten DeAndre Hopkins fehlte zwar eine wichtige Anspielstation, dafür aber trumpfte Calvin Ridley auf. 118 Receiving-Yards gelangen ihm alleine im ersten Viertel, über das komplette Spiel waren es 143 Yards.

Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa gab nach seiner überstandenen Gehirnerschütterung sein Comeback und kassierte dabei eine knappe Niederlage. Er warf für 234 Yards und einen Touchdown-Pass, agierte allerdings läuferisch eher vorsichtig (16 YDS) und vermied Kolissionen, nachdem er sich dabei früh in der Saison verletzt hatte.

Die Dolphins gelangten im vierten Viertel zunächst durch einen Touchdown-Lauf von Raheem Mostert mit 27:18 in Führung, doch die Cardinals drehten die Partie durch einen Touchdown-Lauf von James Conner und ein Field Goal.

Die Krise von Aaron Rodgers und den New York Jets spitzt sich zu. Selbst gegen die Patriots, die zuvor sechs Spiele in Folge verloren hatten, kassierten sie eine Niederlage. Die Statistik von Rodgers liest sich mit 233 Passing-Yards, zwei Touchdown-Pässen und ohne Turnover zwar ordentlich. Allerdings unterliefen ihm viele einfache Fehler, sodass zwei Würfe fast abgefangen wurden. Auch Receiver-Neuzugang Davante Adams blieb blass und fing lediglich vier Pässe für 54 Yards.

New York Jets @ New England Patriots 22:25

Jacoby Brissett übernahm seinen Part und brachte 15 seiner 24 Pässe für 132 Yards an den Mann. Running Back Rhamondre Stevenson erlief zudem zwei Touchdowns.

Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers 31:26

In einem Spiel zweier Teams, die mit einer 4:3-Bilanz in dieses Spiel hingegen, setzten sich die Atlanta Falcons durch. Quarterback Kirk Cousins war der entscheidende Faktor, weil er 23 seiner 29 Pässe für 276 Yards und vier Touchdowns an den Mann brachte.

Aufgrund der Verletzungen der beiden Top-Receiver Mike Evans und Chris Godwin ging Tampa Bay ersatzgeschwächt in diese Partie. Dennoch verbuchte Quarterback Bayer Mayfield starke 330 Passing-Yards und drei Touchdowns, warf allerdings auch zwei Interceptions.

Die Falcons verbessern ihre Bilanz auf 5:3, die Buccaneers stehen bei 4:4.