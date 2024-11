NFL: Lamar Jackson? Josh Allen auf dem Weg zum MVP - ein Kommentar

Wie auch die Buffalo Bills , die bei zwei Punkten Vorsprung auf ein Field Goal verzichteten und ihrem Quarterback beim vierten Versuch den Ball in die Hand gaben.

Josh Allen hat mit dem ebenso sehenswerten wie beeindruckenden 26-Yard-Rush in die Endzone nicht nur die Serie der Kansas City Chiefs beendet, sondern auch ein Statement gesetzt.

Dieses Play ist eine Ansage. Denn in diesem Lauf steckt alles drin.

Das Wichtigste in Kürze

Die letzten, entscheidenden Schritte für Bills und Allen könnten in dieser Saison folgen.

Keine Frage: Das hat man alles schon mal gesehen beziehungsweise gehört. Die Bills sind seit Jahren ein Super-Bowl-Anwärter, Allen ist ähnlich lange ein Top-Quarterback, einer der besten der Liga. An guten Tagen vielleicht sogar der beste.

Er ist auf dem besten Weg, die Bills im Rennen um den Super Bowl ebenso wie sich selbst im MVP-Rennen aussichtsreich zu positionieren. Galt Lamar Jackson von den Ravens lange Zeit als Favorit, seine Auszeichnung als "Most Valuable Player" zu "verteidigen", setzt Allen zum Überholen an. Bei den Buchmachern ist er bereits vorne.

Die Botschaft des entscheidenden Touchdowns zum 30:21 ist daher nicht zu überhören: Mit den Bills ist zu rechnen. Trotz der Abgänge in der Offseason. Trotz des Umbruchs. Vielleicht sogar gerade deswegen.

Josh Allen: Aus dem Schatten von Patrick Mahomes

Der 28-Jährige kann seine Versprechen endlich einlösen, kann aus dem Schatten von Patrick Mahomes heraustreten, die Bills zum Titel führen. Gut möglich, dass er auf dem Weg dorthin seinen jahrelangen Widersacher in den Playoffs nochmal schlagen muss. Stand jetzt im AFC Championship Game.

Und genau so schreibt man Geschichte und hinterlässt ein Erbe in dieser Liga. Denn die Währung der Superstars, der ganz Großen, sind nun mal Titel.

Und wenn nicht jetzt, wann dann?

Allen hat die Bills nach einem holprigen Saisonstart in die Spur geführt, zuletzt zu sechs Siegen in Folge und einer 9-2-Bilanz. Passiert nichts Verrücktes mehr, dann dürfte die MVP-Trophäe in dieser Saison schon mal ihm gehören. Verdient hätte er sie.

Und wir wissen schon jetzt, welches Play bei der Zeremonie gezeigt wird. Ist ja schließlich eine Ansage.

