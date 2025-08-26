Laut übereinstimmenden Medienberichten unterschreibt Cooper einen Einjahresvertrag und soll dabei bis zu sechs Millionen Dollar kassieren, 3,5 Millionen Dollar seien garantiert.

Wiedervereinigung in Las Vegas! Der erfahrene Wide Receiver Amari Cooper, der bis zuletzt seit seiner kurzen Zeit bei den Buffalo Bills kein Team gefunden hatte, schließt sich den Las Vegas Raiders an - und damit dem Team, das ihn 2015 in die NFL holte, auch wenn es damals noch in Oakland beheimatet war.

Amari Cooper unterschreibt kurz vor Saisonstart einen Einjahresvertrag bei den Las Vegas Raiders und kehrt damit zu dem Team zurück, das ihn 2015 gedraftet hat.

Las Vegas Raiders: Amari Cooper übernimmt wichtige Rolle

Der 31-Jährige startete seine NFL-Karriere bei den Raiders, als er im NFL Draft 2015 an vierter Stelle ausgewählt wurde. Nach dreieinhalb Jahren wurde Cooper während der Saison 2018 zu den Dallas Cowboys getradet. Nach Stationen über den Cleveland Browns und den Bills kehrt Cooper jetzt zu seinen Wurzeln zurück.

In der vergangenen Saison absolvierte Cooper sechs Spiele für die Browns und acht für die Bills. Insgesamt kam er dabei auf 44 Receptions für 547 Yards und vier Touchdowns.

In Las Vegas soll Cooper direkt für Impulse sorgen. Die Verpflichtung ist umso wichtiger, da Raiders-Receiver Jakobi Meyers, der als Nummer eins eigentlich gesetzt ist, erst kürzlich einen Trade forderte.