NFL: Nach verbalem Angriff beim Combine - Insider Ian Rapoport bezieht Stellung

Im Vorfeld des NFL Scouting Combine kommt es zwischen zwei Insidern zu einer Auseinandersetzung. Nun bezieht einer Stellung.

Von Franziska Wendler und Malte Ahrens

Am Mittwochabend kam es am Rande des NFL Scouting Combine in Indianapolis in einer Starbucks-Filiale zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei NFL-Insidern.

Laut "Pro Football Talk" gerieten "FOX"-Journalist Jordan Schultz und Branchen-Kollege Ian Rapoport von "NFL Media" aneinander, Schultz soll sein Gegenüber dabei verbal angegriffen haben.

Rapoport war nun in der "Pat McAfee Show" zu Gast und hat zu dem Vorfall Stellung bezogen. "Als es gestern Abend bekannt wurde, hat mir jeder auf der Welt eine Nachricht geschickt und wollte Details wissen", erklärte der Journalist: "Es war im Prinzip bereits alles bekannt, Florio (Mike Florio, Reporter bei Pro Football Talk, Anm.d.Red.) hat im Grunde genommen alles geschrieben. Es gibt nicht viel hinzuzufügen."

Auf die Frage, ob sich er und Schultz in dieser Woche die Hand geben würden, zuckte der Insider nur mit den Schultern und sagte: "Ich weiß es nicht."