NFL: Mega-Touchdown von Amon-Ra reicht Lions nicht - zwei Teams erreichen die Playoffs

Der 15. Spieltag in der NFL hatte spannende Partien zu bieten. ran gibt einen Überblick.

Ein beeindruckender Touchdown von Amon-Ra St. Brown verhilft den Lions im Topspiel gegen die Bills nicht zum Sieg, zwei Teams ziehen derweil in die Playoffs ein. Die Spiele in Woche 15.

Zwar arbeiteten sich die Lions wieder heran, für einen Sieg reichte es aber nicht mehr. An der Top-Position des Teams in der NFC North ändert das aber mitnichten etwas, die Bills thronen derweil auf Rang eins in der AFC East.

In der Partie ging es indes hin und her, wobei die Gastgeber zu keinem Zeitpunkt des Spiels in Führung lagen. Zum Verhängnis wurde den Lions dabei eine Schwächephase zwischen dem Ende des zweiten und dem Ende des dritten Viertels, als die Bills ihre Führung auf zwischenzeitlich 35:14 ausbauen konnten.

Außergewöhnlich spielten dabei vor allem zwei Akteure, beide aufseiten des Verlierers. Lions-Quarterback Jared Goff warf für 494 Yards und fünf Touchdowns. Einen davon brachte er über beeindruckende 66 Yards beim deutschen Star-Receiver seines Teams an, Amon-Ra St. Brown. Der Passempfänger verzeichnete insgesamt 14 Receptions für 193 Yards.

Die Partie zwischen den Detroit Lions und den Buffalo Bills brachte das, was sie als Topspiel versprochen hatte. Spannung, Action und viele Punkte. Am Ende stand für die Lions im heimischen Ford Field nach elf Siegen am Stück wieder einmal eine Pleite, so siegten die Buffalo Bills mit 48:42.

Bei den Steelers erwischte Russell Wilson einen deutlich ernüchternderen Tag. So standen bei ihm nur 128 Passing Yards und ein Touchdown-Pass auf Pat Freiermuth auf dem Scoreboard.

Quarterback Jalen Hurts brachte 25 von 32 Pässen für 290 Yards und zwei Touchdowns bei seinen Mitspielern an. Ein Pass landete dabei bei A.J. Brown, der andere bei DeVonta Smith. Zudem lief Hurts im letzten Viertel noch selbst in die Endzone.

Das nennt man wohl einen Lauf! Die Philadelphia Eagles haben in der NFL ihr zehntes Spiel in Folge gewonnen. In Woche 15 siegte Philly zuhause gegen die Pittsburgh Steelers mit 27:13.

Allzu schwer dürfte das Team die Pleite aber nicht nehmen. Da gleichzeitig die Dolphins ihr Spiel gegen die Texans und die Colts ihre Partie gegen die Broncos nicht gewinnen konnten, sind die Steelers trotz ihrer Pleite in die Playoffs eingezogen.

Spielmacher Nix zeigte insgesamt eine durchwachsene Vorstellung. So warf er zwar drei Touchdown-Pässe - im zweiten Viertel hatte er bereits Adam Trautman bedient - er musste allerdings auch drei Interceptions hinnehmen.

Ein wichtiger Sieg im Kampf um den Divisiontitel in der NFC South. Mit einer Bilanz von 8:6 konnten die Bucs die Atlanta Falcons - die in der Nacht auf Dienstag gegen die Las Vegas Raiders spielen und bei einer Bilanz von 6:7 stehen - unter Druck setzen.

Für die Arizona Cardinals gestaltete sich der 15. Spieltag in der NFL äußert erfolgreich. Im Heimspiel gegen die New England Patriots gelang dem Team um Quarterback Kyler Murray ein 30:17-Sieg.

New England Patriots @ Arizona Cardinals 17:30

Dallas Goedert (Philadelphia Eagles) Die Philadelphia Eagles haben ihren Tight End Dallas Goedert auf die Injured Reserve List gesetzt. Goedert hatte sich beim 24:19-Sieg über die Baltimore Ravens am Knie verletzt. Es besteht die Hoffnung, dass er nach dieser Zwangspause zu den Playoffs wieder eingeplant werden kann.

Derek Carr (New Orleans Saints) Die New Orleans Saints bangen um Quarterback Derek Carr. Im Spiel gegen die New York Giants zog sich der Routinier einen "signifikanten Bruch" an der linken - also nicht der "werfenden" - Hand zu. Damit fällt er voraussichtlich wochenlang aus und dürfte angesichts der Tabellensituation in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Cooper Beebe (Dallas Cowboys) Auch Cooper Beebe, der Center der Cowboys, musste aus dem Spiel genommen werden. Bereits in der ersten Hälfte der Partie erlitt er eine Gehirnerschütterung. Der 23-Jährige befindet sich weiterhin im Concussion Protocol.

DeMarvion Overshown (Dallas Cowboys) Die Cowboys verloren in Woche 14 gegen die Bengals nicht nur das Spiel , sondern auch zwei Akteure. Linebacker DeMarvion Overshown erlitt im Schlussviertel eine Verletzung im rechten Knie. Gut eine Woche zuvor gelang ihm noch eine spektakuläre Pick Six beim 27:20-Sieg gegen die New York Giants an Thanksgiving. Nun müssen die Cowboys wohl Schlimmes befürchten...

Marquise Brown (Kansas City Chiefs) Gute Nachrichten für das Team von Andy Reid! Wide Receiver Marquise Brown kann laut "NFL Network" wieder am Training teilnehmen und könnte eventuell noch in der Regular Season sein Comeback feiern. In dieser NFL-Spielzeit konnte der 27-Jährige bisher aufgrund einer Schulterverletzung, die er sich in der Saisonvorbereitung zugezogen hatte, nicht mitwirken.

Drew Lock (New York Giants) Drew Lock bleibt vom Pech verfolgt: Nach seinem schwachen Auftritt gegen die Saints fehlt der Quarterback verletzt gegen die Ravens. Wie Giants-Coach Brian Daboll in einer Presserunde bestätigte, laboriert Lock an einer Fersenverletzung.

D.J. Humphries (Kansas City Chiefs) Nachdem Left Tackle D.J. Humphries erst vor einer Woche sein Comeback nach Kreuzbandriss für die Kansas City Chiefs gegeben hatte, fällt er nun schon wieder aus. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung stand er den Chiefs in Week 15 gegen die Cleveland Browns nicht zur Verfügung.

Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) Der Quarterback des Super-Bowl-Siegers verletzte sich im vierten Viertel gegen die Browns, als er von zwei Verteidigern eingeklemmt wurde. Der Spielmacher konnte in der Folge nicht mehr weitermachen. Nach dem Spiel erklärte er, es handle sich um eine "schmerzhafte" Verstauchung seines Knöchels. Sein Status wird von Woche zu Woche neu evaluiert.

Quarterback Murray verzeichnete zwar 224 Passing Yards - aber keinen Touchdown. Sein Gegenüber Drake Maye lief selbst in die Endzone, warf allerdings auch eine Interception.

Entscheidend im Spiel: Die Browns verursachten unglaubliche sechs Turnover, vier davon Interceptions. Es ist die Fortführung einer enttäuschenden Saison. Die Pleite gegen die Chiefs war bereits die elfte in der laufenden Spielzeit.

Auch bei den Browns spielte Starting Quarterback Jameis Winston die Partie nicht zu Ende, so spielte stattdessen Dorian Thompson-Robinson.

Mitte des Schlussviertels verletzte sich Quarterback Patrick Mahomes bei einem vierten Versuch, musste in der Folge bandagiert werden und wurde durch Carson Wentz ersetzt.

Die Kansas City Chiefs, die bereits für die Playoffs in der NFL qualifiziert sind, haben den nächsten Sieg eingefahren. Bei ihrem Gastspiel bei den Cleveland Browns stand am Ende ein 21:7 auf der Anzeigentafel. Es ist der 13. Sieg im 14 Spiel für den Super-Bowl-Sieger.

Bemerkenswert: Der eigentliche Titans-Spielmacher Will Levis wurde nach drei Interceptions, einer davon der Pick Six durch Geno Stone, auf die Bank verbannt.

Dass sich die Titans im vierten Viertel noch zweimal in der Endzone wiederfanden, Spears und Josh Whyle fingen jeweils Pässe von Mason Rudolph, änderte am Ergebnis aber nichts mehr.

Die Bengals brachten einen Touchdown nach dem anderen auf das Scoreboard, so waren Sam Hubbard, Tee Higgins und Geno Stone mit einem 39-Yard-Interception-Return erfolgreich. Auch Receiver Chase Brown konnte mit gleich zwei Touchdowns seinem Team helfen.

Wichtiger Sieg für die Cincinnati Bengals. Bei den Tennessee Titans gelang ein 37:27, die Gäste haben damit zumindest in Theorie noch Chancen auf eine Playoff-Teilnahme.

Mit Ablauf der Uhr hatte Saints-Quarterback Spencer Rattler einen Touchdown-Pass bei Foster Moreau angebracht. Statt einen Extrapunkt zu kicken und mit einem 20:20-Unentschieden in die Overtime zu gehen, entschied sich das Coaching Teams der Saints aber für eine Two-Point-Conversion.

Knapper kann man einen Sieg wohl nicht einfahren. Die Washington Commanders durften sich bei den New Orleans Saints über einen 20:19-Erfolg freuen. Die Commanders hatten dabei allerdings großes Glück.

Washington Commanders @ New Orleans Saints 20:19

Auf dem Weg in die Playoffs steht Baltimore damit bei einer Bilanz von 9:5, die Giants hatten bereits zuvor keine Chancen mehr auf die Postseason.

Eine bärenstarke Performance bot dabei MVP-Kandidat Lamar Jackson. Der Ravens-Spielmacher brachte 21 seiner 25 Pässe für 290 Yards und sagenhafte fünf Touchdowns an. Zwei seiner Pässe fing dabei Rashod Bateman, einer davon über 49 Yards.

Die Partie zwischen den New York Giants und den Baltimore Ravens wurde zu der erwartet klaren Angelegenheit. Die Gäste aus Baltimore hatten im Big Apple nicht allzu viel Mühe und sicherten sich einen 35:14-Sieg.

Baltimore Ravens @ New York Giants 35:14

2023: Jayden Daniels Der Hype ist nach einigen schwächeren Auftritten und Niederlagen etwas zurückgegangen. Doch in einer Rookie-Saison ist das mehr als normal, Daniels hat trotzdem das Potenzial und das Talent, sich in den kommenden Jahren als eines der Gesichter der NFL zu etablieren.

2023: Jayden Daniels (Quarterback - Louisiana State University) Anders als Williams eroberte Jayden Daniels die NFL zunächst im Sturm. Mit den unscheinbaren Commanders gewann der Nummer-Zwei-Pick im Draft sieben seiner ersten neun Spiele als Profi. Daniels trat dabei überzeugend auf, galt schnell als Favorit für den Award des Rookie of the Year....

2022: Caleb Williams Nach der sechsten Niederlage in Folge - der achten insgesamt - wurde Head Coach Matt Eberflus gefeuert. Williams' Formkurve zeigt mittlerweile endlich nach oben. Die Hoffnung ist, dass die Bears die offensichtlichen Probleme, insbesondere in der O-Line, adressieren können, damit der Rookie sich in einem guten Umfeld zu einem Franchise-Quarterback entwickeln kann.

2022: Caleb Williams (Quarterback - University of Southern California) Kaum ein anderer Quarterback wurde in den vergangenen Jahren vor dem Draft so hoch gehandelt wie Caleb Williams. Ein Jahr nach seinem Heisman-Gewinn verpflichteten die Chicago Bears den 23-Jährigen mit dem First-Overall-Pick. Die ersten Wochen in der NFL liefen aber nicht ganz so, wie es sich Williams, die Bears und ihre Fans wohl gewünscht hätten...

2021: Bryce Young Dave Canales ist nun bereits Youngs dritter Head Coach in knapp einem Jahr. Als der Quarterback in dieser Saison nach nur zwei Wochen seinen Posten an Andy Dalton verlor, schrieben ihn viele bereits als historischen Draft-Bust ab. Doch seit Woche 8 steht Young wieder Under Center, und zeigt dabei auch durchaus vielversprechende Leistungen.

2021: Bryce Young (Quarterback - University of Alabama) Seit Bryce Young 2022 an erster Stelle von den Panthers gedraftet wurde, hatte er es äußerst schwer. Kein Team hat in dieser Zeitspanne mehr Spiele verloren als Carolina (25 Niederlagen aus 30 Spielen). Und auch wenn Young in seiner Rookie-Saison nicht viel Positives zeigte, ist der Misserfolg der Panthers nicht wirklich auf den ihn zurückzuführen....

2020: DeVonta Smith Auch wenn Smith bisher nicht an seine historischen College-Leistungen anknüpfen konnte, hat sich das Alabama-Talent eine durchaus wichtige Rolle als Nummer-Zwei-Receiver in der von Talenten gespickten Eagles-Offense erarbeitet. Nach zwei aufeinanderfolgenden 1.000-Yards-Saisons unterschrieb Smith vor der laufenden Spielzeit einen Dreijahresvertrag über 75 Millionen Dollar.

2020: DeVonta Smith (Wide Receiver - University of Alabama) DeVonta Smith spielte eine der besten Receiver-Saisons der Geschichte, legte in seinem vierten und letzten College-Jahr 1.856 Receiving Yards und sensationelle 23 Touchdowns auf. Experten befürchteten, dass sich das 79 Kilogramm leichte Talent nicht in der NFL durchsetzen könnte, dennoch drafteten ihn die Eagles 2021 an zehnter Stelle...

2019: Joe Burrow Seitdem hatte Burrow mit einigen Verletzungen und einem allgemeinen Leistungstief der Bengals zu kämpfen. Trotzdem spielt der Quarterback auch 2024 eine bärenstarke Saison und führt die NFL in allen relevanten Passing-Stats an. Der 28-Jährige bekommt aber nicht viel Hilfe von seiner Defense, die zu den schlechtesten der Liga gehört. Cincinnati könnte zum zweiten Mal in Folge die Playoffs verpassen.

2019: Joe Burrow (Quarterback - Louisiana State University) Nach einer bitteren Rookie-Saison, in der Joe Burrow sich das Kreuzband riss, hat sich der First-Overall-Pick von 2020 als einer der besten Quarterbacks in der NFL etabliert. Burrow führte die Cincinnati Bengals zweimal in die Playoffs, 2022 sogar bis in den Super Bowl, wo sie aber den Rams unterlagen...

2018: Kyler Murray Zwei weitere Pro-Bowl-Saisons folgten, doch Leistungsschwankungen und Verletzungen hielten Murray bisher davon ab, in die absolute Elite der NFL-Passgeber aufzusteigen. Seit er im November 2023 sein Comeback von einem Kreuzbandriss feierte, scheint der 27-Jährige aber langsam wieder zu seiner alten Form zu finden. Ein Erfolg in den Playoffs fehlt dem ehemaligen Heisman-Trophy-Sieger aber noch.

2018: Kyler Murray (Quarterback - University of Oklahoma) Zu Beginn seiner NFL-Karriere galt Kyler Murray als vielversprechender Shootingstar. Die Arizona Cardinals drafteten das 1,78 Meter große Talent 2019 an erster Stelle und in der ersten Saison feuerte Murray 3.722 Yards und 20 Touchdowns aus dem Arm, wurde zum Offensive Rookie of the Year gekrönt....

2017: Baker Mayfield 2022 wurde Mayfield erneut getradet - diesmal zu den Los Angeles Rams, wo er die letzten fünf Spiele der Saison stark auftrat. So sehr, dass die Tampa Bay Buccaneers ihm in der darauffolgenden Saison eine Chance als Starter gaben. In seiner ersten Saison überzeugte er mit 4.044 Passing Yards und 28 TDs und führte die Bucs bis in die Divisional Round der Playoffs. Daraufhin wurde Mayfield mit einem Dreijahresvertrag im Wert von 100 Millionen Dollar belohnt.

2017: Baker Mayfield (Quarterback - University of Oklahoma) Auch wenn Baker Mayfield 2020 die Browns zum ersten Playoff-Sieg des Jahrtausends führte, schrieben viele den QB nach seinem Achterbahn-Start in der NFL ab. Vier Jahre nachdem er 2018 an erster Stelle gedraftet worden war, entschieden sich die Browns dazu, Deshaun Watson mit dem größten Vertrag in NFL-Geschichte auszustatten und Mayfield zu den Panthers zu traden...

2016: Lamar Jackson Sein überragendes Laufspiel kombiniert er mit einem stabilen Passarm und wuchs so in Windeseile zu den besten auf seiner Position. 2019 gewann er mit 3.127 Passing Yards (36 Touchdowns) und 1.206 Rushing Yards (sieben Touchdowns) seine erste MVP-Auszeichnung. Auch danach dominierte er die Gegner aber regelmäßig und holte 2023 seine zweite MVP-Trophäe.

2016: Lamar Jackson (Quarterback - University of Louisville) Lamar Jackson hat die Zügel bei den Ravens fest in der Hand. Dabei war auch sein Einstieg steinig. Er wurde 2018 - eineinhalb Jahre nach dem Gewinn der Heisman Trophy - nur an Stelle 32 gedraftet. In Woche zehn übernahm er die Starterrolle und revolutionierte fortan das Quarterback-Spiel in der NFL...

2015: Derrick Henry In den ersten zwei Saison startete "King Henry" jeweils nur zweimal, verdiente sich dann mehr Spielzeit, bevor seine Leistungskurve 2019 endgültig nach oben zeigte. Nachdem der große Erfolg mit den Titans ausgeblieben war, wechselte er 2024 als Free Agent zu den Ravens. Dort knackte er als fünfter Spieler in der Historie der NFL zwei Karriere-Meilensteine: 100 Rushing Touchdowns und 10.000 Rushing Yards.

2015: Derrick Henry (Running Back - University of Alabama) In der NFL verbreitet der Running Back mittlerweile auf dem Platz Angst und Schrecken. 2020 reihte sich Derrick Henry als achter Spieler in den berüchtigten 2.000-Yards-Klub ein. Dabei brauchte das bullige Talent eine gewisse Zeit, um in der NFL anzukommen. Henry wurde im Draft trotz des Gewinns der Heisman Trophy erst in Runde zwei an 45. Stelle gezogen...

2014: Marcus Mariota (Quarterback - University of Oregon) Marcus Mariota verpasste den richtigen Durchbruch in der NFL. 2015 wurde er von den Tennessee Titans an zweiter Stelle gedraftet und startete in seiner Rookie-Saison in zwölf Spielen. Doch die Leistungen versanken nach und nach im unteren Durchschnitt. 2017 schaffte er es mit den Titans bis in die Divisional Round der Playoffs. Dann verlor er aber die Starterrolle an Ryan Tannehill...

2013: Jameis Winston (Quarterback - Florida State University) Der First-Overall-Pick von 2015 erlebt eine achterbahnartige Zeit in der NFL. Bei den Tampa Bay Buccaneers startete Jameis Winston in seinen ersten fünf Saisons. Der Erfolg blieb aber aus. Dennoch warf er in drei Spielzeiten über 4.000 Yards, im Jahr 2019 sogar über 5.000 (allerdings 30 Interceptions). In die Playoffs schaffte er es mit Tampa Bay nicht....

2012: Johnny Manziel 2016 entließen ihn die Browns, weil gegen "Johnny Football" wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt ermittelt wurde. Fortan spielte er in der kanadischen Football-Liga CFL. 2019 ging es zurück in die USA in die Alliance of American Football. Bis 2022 war er Teil der Indoor-Football-Serie "Fan Controlled Football". Ein steiler Karriereweg sieht anders aus.

2012: Johnny Manziel (Quarterback - Texas A&M University) Seinen Namen hat man fast schon wieder vergessen, dabei war es lange Zeit sehr laut um den QB, der 2012 die Heisman-Trophäe gewann. 2014 wurde Johnny Manziel im Draft an 22. Stelle von den Browns ausgewählt. Als Rookie startete er nur zweimal, in der zweiten Saison dann in sechs Partien und diese waren auch seine letzten in der NFL...

2011: Robert Griffin III Nach seiner Rückkehr konnte er auch aufgrund weiterer Verletzungen nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen. 2016 ging er zu den Cleveland Browns, wo er sich in Spiel eins einen Schulterknochen brach. Die anschließende Saison setzte er als Free Agent komplett aus, wechselte dann als Backup von Lamar Jackson zu den Baltimore Ravens, bevor er 2021 endgültig aus der NFL zurücktrat.

2011: Robert Griffin III (Quarterback - Baylor University) Wirklich rühmlich waren nur die ersten zwei NFL-Jahre, in denen Robert Griffin III die damaligen Washington Redskins anführte, von denen er 2012 an zweiter Stelle gedraftet wurde. In seiner ersten Saison legte er 3.200 Yards und 20 Touchdowns bei nur fünf Intercpetions hin - beachtlich. Doch in der Wild Card Round der Playoffs riss er sich das Kreuzband...

2010: Cam Newton Mit 35 Touchdown-Pässen in der Regular Season gewann er die MVP-Trophäe und schaffte es mit Carolina in den Super Bowl, verlor diesen dann aber gegen die Broncos. 2019 verletzte sich der Quarterback dann aber schwer, die Panthers ließen ihn in die Free Agency gehen, Newton schloss sich den New England Patriots an, bevor er 2021 für eine letzte Saison nach Carolina zurückkehrte.

2010: Cam Newton (Quarterback - Auburn University) Cam Newton schlug in der NFL ein wie eine Bombe. Der First-Overall-Pick von 2011 zahlte das Vertrauen an die Carolina Panthers zurück. In seiner Rookie-Saison feuerte er über 4.000 Passing Yards aus dem Arm, 2013 hievte er sein Team erstmals seit 2008 zurück in die Playoffs. Seine beste Saison legte er 2015 hin...

Travis Hunter im NFL Draft Im kommenden Draft gilt Hunter als ein sicherer Top-3-Pick - definitiv ist er der am höchsten gehandelte Nicht-Quarterback der Draft-Class. Doch welche Position wird der 21-Jährige in der NFL spielen? Das bleibt weiterhin unklar. Vergangene Multi-Talente wie Champ Bailey konzentrierten sich in der NFL auf eine einzige Position. Schafft es Hunter vielleicht, dieses Tabu zu brechen?

Kann sich Travis Hunter in der NFL durchsetzen? Mit seinem einzigartigen Skillset zog Hunter in den vergangenen Jahren alle Blicke auf sich. Das Multi-Talent explodierte in der vergangenen Saison so richtig, dominierte sowohl in der Offense als auch in der Defense und wurde neben der Heisman Trophy auch als bester Wide Receiver und bester Cornerback im College Football ausgezeichnet. Doch wie geht es jetzt weiter?

Einige Senkrechtstarter, wenige Flops: Die Heisman-Trophy-Sieger der vergangenen Jahre Travis Hunter wurde mit der Heisman Trophy als bester College-Football-Spieler des Jahres ausgezeichnet. Im kommenden Draft gilt er als einer der absoluten Top-Prospects. ran zeigt, wie es seinen Vorgängern seit 2010 erging und welche College-Kings auch in der NFL durchstarteten. (Stand: 15. Dezember 2024)

Bei den Cowboys verteilte Quarterback Rush Touchdown-Pässe auf CeeDee Lamb, Jalen Tolbert und Jalen Brooks, bei den Panthers lief Spielmacher Young selbst in die Endzone.

Den wohl spektakulärsten Spielzug der Partie sicherten sich aber die Gastgeber. Ende des zweiten Viertels fing Jalen Coker einen 83-Yards-Touchdown-Pases von Bryce Young. Dieser half Carolina aber nichts, so sind die Panthers mit einer Bilanz von 4:10 offiziell raus aus dem Rennen um die Postseason.

Dass die Jets am Ende mit 32:25 als Sieger vom Platz gehen würden, war dennoch bis kurz vor Schluss nicht klar, so befanden sich die Jaguars noch einmal im Angriff. 44 Sekunden vor dem Ende warf deren Spielmacher Mac Jones den Ball allerdings in die Hände von Jets-Cornerback Sauce Gardner, das Ende der Partie.

Der Quarterback-Superstar und sein Receiver verstanden sich schon zu gemeinsamen Packers-Zeiten exzellent und harmonierten auch in Jacksonville wieder wie früher. So warf Rodgers gut drei Minuten vor dem Ende einen immens wichtigen 71-Yard-Touchdown-Pass auf Adams, auch die Two-Point-Conversion durch das Duo glückte. Bereits Ende des dritten Viertels hatte sich Adams nach einem Pass durch den Signal Caller in der Endzone wiedergefunden.

So lieferten sich die Teams einen Schlagabtausch, bei dem mehrmals die Führung hin und her wechselte. Ein entscheidender Faktor am Ende zugunsten der Jets war die Verbindung zwischen Aaron Rodgers und Davante Adams.

Auch wenn es um nichts mehr geht, kann ein Spiel durchaus spannend sein. Und wie! Mit den Jacksonville Jaguars und den New York Jets trafen zwei Teams aufeinander, die sich nicht mehr für die Postseason qualifizieren können. An der Motivation beider Mannschaften änderte dies jedoch nichts.

New York Jets @ Jacksonville Jaguars 32:25

Miami Dolphins @ Houston Texans 12:20

Die Houston Texans sind in die NFL-Playoffs eingezogen. Gegen die Miami Dolphins siegte das Team um Quarterback C.J. Stroud mit 20:12. Da zudem die Colts gegen die Broncos unterlagen, steht der Division-Titel in der AFC South und damit der Einzug in die Postseason fest.

Die Dolphins, die nun bei einer Bilanz von 6:8 stehen, mussten bei ihren noch existenten Hoffnungen auf den Einzug in die Postseason dagegen einen herben Rückschlag hinnehmen.

Dazu kommt: Wide Receiver Grant DuBose wurde nach einem schlimmen Zusammenprall vom Feld abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Entscheidend am Ende: Bei weniger als zwei Minuten Spielzeit befanden sich die Dolphins noch einmal im Angriff. Ein weiter Pass in Richtung von Tyreek Hill endete aber in einer Interception durch Texans-Cornerback Derek Stingley, die jegliche Hoffnungen der Dolphins zunichte machte.