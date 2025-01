Tyreek Hill: "Ich habe mein ganzes Leben lang gewonnen, Mann"

"Was ihr alle am Ende der Saison gehört habt, war Frustration", sagte Hill laut ESPN. "Ich habe mein ganzes Leben lang gewonnen, Mann. Ihr versteht das nicht, ich reiße mir jeden Tag den Arsch auf. Ich verdiene es, mich so zu fühlen; ich verdiene es, eine eigene Meinung zu haben. Ihr wollt nur, dass ich sage: ‘Ach, komm, nächstes Jahr holen wir es?" Nein, verdammt noch mal. Wir müssen zurückschlagen. Wir müssen etwas Druck auf die A****löcher ausüben. Ihr müsst diesen Mist in Ordnung bringen, kommt schon. Bringt ein paar verdammte Hunde in diese Sch***. Ich liebe es, mich zu messen.“

Hill hatte nach dem 20:32 bei den New York Jets und dem damit verbundenen Aus im Playoff-Rennen seinem Frust freien Lauf gelassen und angedeutet, Miami verlassen zu wollen.

Sein Vertrag läuft noch bis 2026. "Ich muss tun, was das Beste für mich und meine Familie ist. Ob das hier ist oder woanders – ich öffne diese Tür für mich. Ich bin raus, Bro", sagte er.

Nach dem verbalen Eklat gab es ein "hervorragendes Treffen mit Chris Grier und Mike McDaniel", betonte Rosenhaus, der bei McAfee versucht hatte, die Wogen etwas zu glätten. Dazu verriet er zum Beispiel, dass sich Hill in der Saisonvorbereitung das Handgelenk gebrochen hatte.

Auf die Nachfrage, ob Hill weiter ein Dolphin sein wolle, wollte sich Rosenhaus aber nicht zu 100 Prozent festlegen. "Ich muss das Gespräch mit Tyreek führen. Ich werde nicht für ihn sprechen. Wir werden das besprechen. Das ist etwas, das wir wirklich gemeinsam erarbeiten werden. Ich werde nicht sagen, dass er es tut oder nicht, das ist eine Diskussion, die ich mit ihm führen muss und die ich noch nicht geführt habe", sagte Rosenhaus. Einen Trade hatte Hill bei seinem Gespräch mit Grier aber nicht gefordert.