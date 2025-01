NFL - Minnesota Vikings: Head Coach Kevin O'Connell verlängert langfristig

Die Minnesota Vikings verlängern den Vertrag mit ihrem Head Coach langfristig. Kevin O'Connell reagiert motiviert.

von Mike Stiefelhagen

Die Minnesota Vikings spielten eine deutlich bessere NFL-Saison, als viele Experten vorher annahmen. Die Veletzungsmisere, auch auf der Quarterback-Position, ließen die Erwartungen dämpfen.

Doch Head Coach Kevin O'Connell lieferte mit seinem Coaching Staff und dem Team ab. Trotz aller Widerstände holten die Vikings 14 Siege in der Regular Season.

Sie waren damit historisch gesehen die erste Mannschaft, die 14 Siege einfuhr, aber nicht Erster in ihrer Division wurde, da die Detroit Lions sie noch übertrumpften. Bittererweise sind sie auch die erste Franchise der NFL-Geschichte, die nach 14 Siegen in der Regular Season direkt in der Wild Card Round ausschied. Dort war gegen die Los Angeles Rams Schluss.

Dennoch war es eine starke Saison, die jetzt gehuldigt wird. Und für O'Connell in einen neuen Vertrag mündet.