Die genannten Zahlen beziehen sich auf den potenziellen Gewinn in Dollar, der ausgezahlt wird, wenn der Spieler den MVP-Award gewinnt und 100 Dollar darauf gewettet wurden. Bei einer Quote von 1.000 würde man also bei einem Einsatz von 100 Dollar 1.000 Dollar erhalten.

Neu dabei ist zudem Senkrechtstarter Sam Darnold, der erstmals in den Top 10 auftaucht. Er startete die Saison mit einer Quote von 20.000, nun steht er bei 2.790.

Spätestens nach dem dritten Spieltag in der noch jungen NFL -Saison lohnt sich ein Blick auf das MVP-Rennen. Neben altbekannten Gesichtern bahnen sich auch einige Senkrechtstarter den Weg in die Auflistung.

Sack-Maschine T.J. Watt ist der erste Defender in der Auflistung. Der Pass Rusher kommt auf eine Quote von 15.750. Wide Receiver Amon-Ra St. Brown geht mit einer Quote von 33.000 an den Start.

Auch auf einige Backups und zurzeit verletzte Spieler kann gewettet werden. Christian McCaffrey steht bei 35.000, Tua Tagovailoa bei 23.750.

Erstrunden-Pick Michael Penix von den Falcons wird mit 30.000 einsortiert, Sam Howell und Jameis Winston mit je 50.000, Bryce Young kommt auf 72.000.

Die höchste Quote weisen Jalen Ramsey (Cornerback, Miami Dolphins), Jalen Carter (Defensive Tackles, Philadelphia Eagles) und Jaylen Warren (Running Back, Pittsburgh Steelers) auf. Alle drei stehen bei 100.000.