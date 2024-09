Und Darnold? Der Quarterback nutzt bei den Vikings aktuell seine Chance auf eine Starter-Rolle. Er hat sich aufgerappelt und schnell zum Hoffnungsträger in Minnesota entwickelt.

Gut 20 Spielminuten später feierten Darnold und die Vikings den dritten Saisonsieg im dritten Spiel. Nach Siegen gegen die New York Giants, San Francisco 49ers und nun die Houston Texans, grüßt Minnesota von der Spitze der NFC North.

Nein, nicht schon wieder. Nicht nach diesem Start. An der Seitenlinie rappelte sich Darnold auf, zog den Helm über und betrat unter Ovationen und vereinzelten "MVP"-Rufen das Spielfeld.

Sam Darnold humpelte über den Rasen, hielt sich noch ein paar Schritte auf den Beinen und sackte zu Boden. Ein erneuter Rückschlag? Der nächste - dieses Mal nicht nur symbolische - Sturz in seiner Karriere?

In der noch jungen NFL -Saison hat sich Sam Darnold bei den Minnesota Vikings ins Rampenlicht gespielt. Mit guten Leistungen und drei Siegen aus drei Spielen zählt er zu den Senkrechtstarten der neuen Spielzeit. Eine Entwicklung, die viele Gründe hat.

Keine Frage, Darnold spielt in der noch jungen Spielzeit den besten Football seiner Karriere.

Nie hatte er in seiner NFL-Karriere eine höhere Completion Percentage (67,9 Prozent), mehr Yards pro Pass (8,4) oder ein Passer Rating im dreistelligen Bereich (diese Saison: 117,3).

In drei Partien sammelte Darnold bisher 657 Passing Yards, acht Touchdowns und zwei Interceptions.

Sam Darnold: Vom Backup zum Starter

In der Offseason unterschrieb Darnold einen Einjahres-Vertrag bei den Vikings. Er war in erster Linie als Backup und potenzieller Mentor für einen Rookie-Quarterback gedacht, den Minnesota wenige Monate später mit J.J. McCarthy im Draft auswählte.

In der Saison zuvor drückte er nach turbulenten Jahren bei den New York Jets und Carolina Panthers in San Francisco unter der Leitung von Kyle Shanahan die Bank. Ein Schritt, der ihm sichtlich gut tat.

Bei den Jets und Panthers wurde er als Heilsbringer angepriesen. Ein junger Darnold, viel investierters Draft-Kapital der jeweiligen Teams und zwei Franchises, die mit vielen Coaching-Änderungen, qualitativ schwächeren Kadern und unruhigen Managements zu kämpfen hatten.

Darnold ließ zwar hin und wieder sein Talent aufblitzen, konnte aber als Starter nie langfristig überzeugen. Immer wieder wurde er von Verletzungen, Formschwächen und Trainer-Entscheidungen gegen ihn zurückgeworfen.

Bei den 49ers wendete sich das Blatt. In seinem einzigen Einsatz für die Franchise spielte er gut und kam mit einigen Empfehlungen aus San Francisco, einem Jahr unter Quarterback-Flüsterer Shanahan und mit weniger Last auf den Schultern nach Minnesota.

Nach der schweren Verletzung von McCarthy ernannte Head Coach Kevin O'Connell den 27 Jahre alten Darnold zum Starter.