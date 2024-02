Anzeige Lamar Jackson wird zum MVP der NFL-Saison 2023 gewählt. Wirklich bedauernswert ist aber der generelle Umgang mit Nicht-Quarterbacks bei der Abstimmung. So kann man den Award auch gleich umbenennen. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Am Ende blieb die Überraschung aus, Lamar Jackson ist der MVP der NFL-Saison 2023. Für den Quarterback der Baltimore Ravens ist es die zweite Ehrung zum wertvollsten Spieler der Saison nach 2019. Dabei schlitterte der 27-Jährige nur knapp an einem Allzeit-Rekord vorbei. Nur eine Stimme fehlte ihm, und Jackson wäre wie bereits vor vier Jahren erneut zum einstimmigen MVP gewählt worden. Das hat noch kein Spieler mehrfach geschafft. Allerdings ist dieses Abstimmungsergebnis auch ein Schlag ins Gesicht für Christian McCaffrey. Der Running Back der San Francisco 49ers galt lange Zeit als Mitfavorit auf den MVP-Award. Doch das Ergebnis drückte diese Stellung nicht aus. Mit 147 Punkten landete McCaffrey sogar nur auf Platz drei der Wahl, knapp hinter Quarterback Dak Prescott von den Dallas Cowboys (152). Jackson war mit seinen 493 Punkten in anderen Sphären unterwegs. Keine einzige Stimme für Platz eins bekam McCaffrey. Die eine Person, die Jackson nicht auf eins wählte, sah Josh Allen ganz vorne. Es ist ein trauriger Tag für alle Nicht-Quarterbacks in der NFL, mehr denn je hat sich jetzt das manifestiert, was schon lange offensichtlich war: Der MVP-Titel ist eine reine Quarterback-Auszeichnung.

Dabei wäre es in diesem Jahr so einfach gewesen, diesen immer gleichen Trott zu durchbrechen. Denn die Saison 2023 war keine Quarterback-Saison. Patrick Mahomes kämpfte bei den Kansas City Chiefs mit zweitklassigem Receiver-Material, Joe Burrow war früh verletzt raus, Justin Herbert steht halt bei den Chargers unter Vertrag. Prescott spielte teilweise überragend, allerdings meinte es der Spielplan auch gut mit ihm. Allen wiederum produzierte Turnover wie am Fließband.

Lamar Jackson war der beste QB - aber auch MVP? Und Jackson? Der war tatsächlich der beste Quarterback der Saison. Daran gibt es keinen Zweifel. Die Debatte um Brock Purdy klammern wir hier einmal aus. Aber muss der beste Quarterback der Saison auch immer der MVP sein? Das ist die Grundsatzfrage, die sich immer mehr stellt. MVP, der Most Valuable Player, bedeutet: der Spieler mit dem größten Wert in der NFL. Ein Spieler, der sein Team quasi allein auf ein Niveau befördert, das ohne ihn nicht im Ansatz erreichbar wäre. Wenn dieser Spieler ausfällt, verliert sein Team so viel Qualität, dass diese nicht zu ersetzen ist. Natürlich kann diese Wahl nur auf einen Spieler eines Teams fallen, das in der Saison auch einen gewissen Erfolg vorzuweisen hat. Ein Playoff-Einzug oder zumindest die unmittelbare Nähe dazu wären hier etwa als Kriterien zu nennen. Und natürlich genießt der Quarterback in jedem Team eine herausragende Stellung. Die erfolgreiche Suche nach einem Franchise Quarterback ist der Schlüssel zu langanhaltendem Erfolg. Ein schlechter Quarterback wird ein ansonsten gutes Team nicht zum Erfolg führen - Grüße gehen raus zu den New York Jets.

NFL MVP? Benennt den Award doch einfach um! Aber das allein darf nicht dafür sorgen, dass die Auszeichnung eines Quarterbacks bei der MVP-Wahl zum Automatismus wird. Der letzte Nicht-Quarterback, der diesen Award erhielt, war Running Back Adrian Peterson im Jahr 2012. Der Blick auf die abgegebenen Stimmen lässt aber genau diesen Schluss zu. Man entschied sich auf Platz eins für den besten Quarterback und dahinter war man bereit, nach Leistung zu sortieren. So macht diese Wahl aber keinen Sinn. Warum benennt man den Award dann nicht gleich um in MVQ - "Most Valuable Quarterback"?

NFL Honors 2024: Lamar Jackson, Christian McCaffrey und Co. - Preisträger und Stimmverteilung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die NFL Awards für die Saison 2023 vergeben. Bei der Wahl war die ein oder andere Überraschung dabei. Durchgeführt wird die Wahl von der "Associated Press". 50 von der NFL unabhängige Journalisten waren stimmberechtigt. ran zeigt die Preisträger in den einzelnen Kategorien und die Verteilung der einzelnen Stimmen für die jeweilige Top 5. © imago/ran.de Most Valuable Player

Lamar Jackson, Baltimore Ravens, Quarterback

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 10-5-3-2-1: Jackson 49-0-1-0-0 = 493; Dak Prescott, Quarterback, Cowboys, 0-17-13-11-6 = 152; Christian McCaffrey, Running Back, 49ers, 0-17-12-11-4 = 147; Brock Purdy, Quarterback, 49ers, 0-9-5-12-13 = 97; Josh Allen, Quarterback, Bills, 1-5-11-3-6 = 80 © UPI Photo Offensive Player of the Year

Christian McCaffrey, San Francisco 49ers, Running Back

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1: CMC, 39-8-3 = 222; Tyreek Hill 7-32-8 = 139; CeeDee Lamb, Wide Receiver, Cowboys, 1-4-28 = 45; Lamar Jackson, 3-3-8 = 32; Dak Prescott, 0-1-2 = 5 © USA TODAY Network Defensive Player of the Year

Myles Garrett, Cleveland Browns, Defensive End

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1: Garrett, 23-13-11 = 165; TJ Watt, Outside Linebacker, Steelers, 19-11-12 = 140; Micah Parsons, Linebacker, Cowboys, 7-16-6 = 89; Maxx Crosby, Defensive End, Raiders, 0-5-6 = 21; DaRon Bland, Cornerback, Cowboys, 1-2-3 = 14 © ZUMA Wire Offensive Rookie of the Year

C.J. Stroud, Houston Texans, Quarterback

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1: Stroud, 48-2-0 = 246; Puka Nacua, Wide Receiver, Rams, 2-48-0 = 154; Sam LaPorta, Tight End, Lions, 0-0-40 = 40; Jahmyr Gibbs, Running Back, Lions, 0-0-4 = 4; Bijan Robinson, Running Back, Falcons, 0-0-3 = 3 © USA TODAY Network Defensive Rookie of the Year

Will Anderson, Houston Texans, Defensive End

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1: Anderson, 16-21-8 = 151; Jalen Carter, Defensive Tackle, Eagles, 14-14-10 = 122; Kobie Turner, Defensive Tackle, Rams, 14-6-7 = 95; Devon Witherspoon, Cornerback, Seahawks, 4-7-16 = 57; Joey Porter Jr., Cornerback, Steelers, 1-0-1 = 6 © 2024 Getty Images Coach of the Year

Kevin Stefanski, Cleveland Browns

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1: Stefanski 21-18-6 = 165; DeMeco Ryans, Texans, 20-21-2 = 165; Dan Campbell, Lions, 3-3-9 = 33; Kyle Shanahan, 49ers, 3-3-2 = 26; John Harbaugh, Ravens, 2-2-10 = 26 © ZUMA Wire Assistant Coach of the Year

Jim Schwartz, Cleveland Browns, Defensive Coordinator

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1: Schwartz, 25-10-5 = 160; Mike MacDonald, Defensive Coordinator, Ravens, 11-11-6 = 94; Ben Johnson, Offensive Coordinator, Lions 6-10-5 = 65; Bobby Slowik, Offensive Coordinator, Texans, 4-7-12 = 53; Todd Monken, Offensive Coordinator, Ravens, 3-8-7 = 46 © 2023 Getty Images Comeback Player of the Year

Joe Flacco, Cleveland Browns

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1: Flacco, Quarterback, 13-26-8 = 151; Damar Hamlin, Safety, Bills, 21-7-14 = 140; Baker Mayfield, Quarterback, Buccaneers, 10-10-13 = 93; Matthew Stafford, Quarterback, Rams, 1-6-7 = 30; Tua Tagovailoa, Quarterback, Dolphins, 4-0-1 = 21 © 2024 Getty Images Walter Payton Man of the Year

Cameron Heyward, Pittsburgh Steelers, Defensive Tackle © ZUMA Wire

Keine Frage, natürlich hatte Jackson einen enormen Wert für die Ravens. Vermutlich auch den höchsten im gesamten Team. Er hat sich als Passer gesteigert und bringt zudem als Rusher eine Komponente hinein, die es in diesem Gesamtpaket in der NFL nur selten gibt. In der Saison 2023 zeigte er das eindrucksvoll.

