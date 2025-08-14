Dicke Luft bei Birmingham City! Ex-Trainer Wayne Rooney schießt jetzt öffentlich gegen Miteigentümer und NFL-Legende Tom Brady zurück, nachdem dieser ihn kritisierte. von Mike Stiefelhagen Da prallen aber auch zwei Charaktere aufeinander. Vergesst Thanos und Iron Man. Es geht um Birmingham City. Es geht um Fußball-Legende Wayne Rooney und Football-Legende Tom Brady. Der "NFL-GOAT" ist seit 2023 Miteigentümer des englischen Zweitligisten. Im Januar 2024 wurde Rooney nach nur 83 Tagen im Amt als Trainer entlassen. Die "Amazon"-Dokumentation "Built in Birmingham: Brady and the Blues" begleitet die Szenen hinter den Kulissen in der Zeit. In einem Ausschnitt besuchte Brady die Mannschaft, saß in Sitzungen, lernte Rooney kennen und beobachtete das Geschehen. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn Man sieht, wie Brady skeptisch wirkte, als Rooney zum Team sprach. Brady gab ihm sogar Tipps: "Was ist der Unterschied zwischen Football und Fußball? Keiner. Ich habe jedes Training behandelt, als wäre es der Super Bowl. Setz sie unter Druck, lass sie um jeden Ball kämpfen." In einem Clip fährt Brady im Auto vom Gelände nach seinem Besuch weg und wird von Geschäftsführer Ben Rawitz nach seinem Eindruck gefragt. Die Antwort: "Ich mache mir ein wenig Sorgen um die Arbeitsmoral unseres Coaches". Rawitz stimmte zu: "Er macht einen schlaffen Eindruck". Deutliche Kritik, auf die Rooney jetzt antwortet.

Rooney nennt Brady-Einschätzung "unfair" Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft nimmt in seiner eigenen neuen Podcast-Show Bezug auf die damaligen Zweifel des Footballers: "Ich war wirklich enttäuscht von seinem Kommentar. Ich glaube, Tom besuchte uns einen Tag vor einem Spiel. Da laufen die Abläufe ohnehin nochmal anders ab. Und ich glaube, er hat an sich Fußball nicht ganz verstanden." Rooney erklärte sich weiter: "Aber was er natürlich versteht ist: hart zu arbeiten. Wir wissen das. Aber Fußball ist nicht die NFL. Die NFL findet innerhalb von drei Monaten in einem Jahr statt. Die Spieler brauchen auch Pausen und Erholung." Der 39-Jährige fühlt sich nicht adäquat dargestellt: "Ich denke, seine Aussagen waren ziemlich unfair. Zumindest die Art und Weise wie es rauskam und porträtiert wurde." Rooney übernahm Birmingham auf Platz sechs liegend. 15 Spiele später war der Verein 20. und vom Abstieg bedroht. Der Ex-Stürmer von Manchester United wurde entlassen. Birmingham stieg dennoch auf Platz 22 liegend ab. Doch im Folgejahr konnte Birmingham die Meisterschaft in der dritten englischen Liga feiern und spielt jetzt wieder zweitklassig.

