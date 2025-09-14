AMerican Football
NFL: Quarterback-Situation bei den New York Giants – "Keine Eile", Russell Wilson zu benchen
- Veröffentlicht: 14.09.2025
- 15:00 Uhr
- Julian Erbs
Der Saisonstart der New York Giants hätte kaum schlechter laufen können. Zum Auftakt setzte es eine 6:21-Pleite gegen die Washington Commanders. An der Position von Quarterback Russell Wilson wird aber noch nicht gerüttelt.
Innerhalb der Organisation der New York Giants gibt es laut "ESPN"-Informationen derzeit "keinen Grund zur Eile", Russell Wilson auf die Bank zu setzen und stattdessen Rookie Jaxson Dart starten zu lassen.
Das bedeute jedoch nicht, dass ein Wechsel auf der Quarterback-Position in naher Zukunft ausgeschlossen sei.
Die Giants würden es aber bevorzugen, wenn dieser Schritt nicht so bald notwendig wird.
- NFL: Tyreek Hill im Rampenlicht - Vom Top-Receiver zum Skandalspieler der NFL
- NFL: Nach Tätlichkeit gegen Travis Kelce – Harte Strafe für Chargers-Verteidiger
Vielmehr wolle man Wilson die Chance geben, konstant gute Leistungen zu zeigen und Dart die nötige Zeit zur Entwicklung einzuräumen, so die Quellen.
Erschwert wird eine mögliche Umstellung zudem durch das anhaltende Fehlen von Starting Left Tackle Andrew Thomas, was den Zeitplan für einen Einsatz von Dart nicht gerade beschleunigt.
QB-Frage der Giants: Jaxson Dart oder Russell Wilson?
In dieser Woche drehte sich die Diskussion bei den Giants vor allem um die Frage, ob Dart anstelle von Wilson starten sollte. Wilson hatte beim Saisonauftakt gegen die Washington Commanders enttäuscht.
Das Wichtigste in Kürze
Wilson brachte bei seinem Debüt für die Giants 17 von 37 Pässen für 168 Yards an. Insgesamt kam New York nur auf 231 Yards Raumgewinn und blieb beim 6:21 gegen die Commanders ohne Touchdown.
Trainer Brian Daboll hielt sich zunächst mit einer klaren Aussage zurück, bestätigte am Montag jedoch, dass Wilson auch in Woche 2 als Starter auflaufen wird.
- Atlanta Falcons holen neuen Kicker – deutsche Hoffnung geht leer aus
- College Football: Wer ist Alabamas Wide-Receiver-Superstar Ryan Williams?
Nachdem das Medienverbot für die Quarterbacks der Giants aufgehoben wurde, nahm auch Rookie Dart Stellung: "Ich bereite mich einfach auf jede Chance vor, die ich bekomme", sagte der 22-Jährige.
Externer Inhalt
Rookie Dart sieht die ganze Quarterback-Diskussion gelassen
Er ergänzte: "Es gibt also keinen speziellen Spielplan oder so etwas. Es geht nur darum, vorbereitet zu sein und bereit zu stehen, wann immer mein Name aufgerufen wird."
Dart sieht alles mit einer gewissen Ruhe: "Immer wenn man nicht gewinnt, wird geredet und solche Dinge passieren."
Und weiter: "Wenn man gewinnt, sieht das komplett anders aus. Man muss all das mit einer gewissen Gelassenheit hinnehmen. Meine Aufgabe ist es, das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann, und der bestmögliche Teamkollege zu sein."
Auch interessant: NFL-Transactions: New England Patriots geben Wide Receiver an die New Orleans Saints ab