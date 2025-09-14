NFL: Quarterback-Situation bei den New York Giants – "Keine Eile", Russell Wilson zu benchen

Der Saisonstart der New York Giants hätte kaum schlechter laufen können. Zum Auftakt setzte es eine 6:21-Pleite gegen die Washington Commanders. An der Position von Quarterback Russell Wilson wird aber noch nicht gerüttelt.

Innerhalb der Organisation der New York Giants gibt es laut "ESPN"-Informationen derzeit "keinen Grund zur Eile", Russell Wilson auf die Bank zu setzen und stattdessen Rookie Jaxson Dart starten zu lassen.

Das bedeute jedoch nicht, dass ein Wechsel auf der Quarterback-Position in naher Zukunft ausgeschlossen sei.

Die Giants würden es aber bevorzugen, wenn dieser Schritt nicht so bald notwendig wird.

Vielmehr wolle man Wilson die Chance geben, konstant gute Leistungen zu zeigen und Dart die nötige Zeit zur Entwicklung einzuräumen, so die Quellen.

Erschwert wird eine mögliche Umstellung zudem durch das anhaltende Fehlen von Starting Left Tackle Andrew Thomas, was den Zeitplan für einen Einsatz von Dart nicht gerade beschleunigt.