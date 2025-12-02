- Anzeige -
Eine Franchise auf links gedreht

NFL - New England Patriots: Head Coach Mike Vrabel ist jetzt schon "Coach of the Year"! Ein Kommentar

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 09:49 Uhr
  • Kai Esser

Die New England Patriots stehen nach einem 1-2-Saisonstart und zehn Siegen in Serie nun bei 11-2 in der Bye Week. Das hat auch eine Menge mit Head Coach Mike Vrabel zu tun. Der sollte den Award als Coach of the Year eigentlich jetzt schon kriegen.

Von Kai Esser

Es ist beinahe Usus in der NFL, dass es mindestens ein Team pro Conference in die Playoffs schafft, das im vorherigen Jahr nicht dabei war.

In diesem Jahr werden es die New England Patriots sein. Das war vor der Saison kein brandheißer Take, gemessen am zuvorkommenden Spielplan, den Offseason-Transaktionen und dem zu erwartenden Schritt nach vorne von Quarterback Drake Maye.

Aus dem Fenster gelehnt hat man sich damit aber schon.

Dass die Patriots vor dem ersten Sieg in der AFC East seit 2019 und der ersten Playoff-Teilnahme seit 2021 stehen, hat jedoch vor allem mit einem Mann zu tun: Head Coach Mike Vrabel. Der müsste die Auszeichnung zum Coach of the Year eigentlich sofort kriegen. Elf Siege sind eine Sache. Die Art, wie die Patriots elf Siege holten, ist aber gänzlich beeindruckend.

New England Patriots: Talent ist nicht alles

Vorab: Ja, American Football wird von den Spielern gespielt. "It's a Players' game", heißt es so schön.

Allerdings: Das größte Talent bringt nichts, wenn die Spieler gar nicht erst in die Position gebracht werden, erfolgreich zu sein. In US-Medien wird oft der Begriff "Culture" bemüht. Ein Umfeld, ein Vibe, in dem Spieler gerne ihr Bestes geben und sich gut aufgehoben fühlen.

Etwas, das den Patriots seit 2022 komplett abging. Erst Bill Belichick, der es für wichtiger hielt, seine Familie und Freunde in seinem Coaching Staff zu versammeln, als tatsächlich kompetente Coaches. Dann Jerod Mayo, der mit seiner Aufgabe heillos überfordert war und nach nur einem Jahr entlassen wurde.

Und jetzt Vrabel. Und mit ihm kehrte der Vibe zurück.

"Er ist ein unfassbarer Anführer. Ich bin unglaublich froh, dass er unser Trainer ist", sagte Maye nach dem Sieg gegen die New York Jets in Woche zwölf. "Ich kann euch versprechen, dass es keinen Spaß macht, gegen dieses Team zu spielen", schwärmte "ESPN"-Kommentator Joe Buck vor allem von der Defense.

Stefon Diggs etwa, der als nicht einfacher Charakter in der Liga bekannt ist, beschwerte sich in früheren Jahren oftmals, wenn er nicht genug Bälle bekam. In vier der letzten fünf Spiele waren es bei Diggs nicht mehr als fünf Catches und 50 Receiving Yards. Von ihm ist nicht ein Mucks zu hören oder zu sehen. Er ordnet dem Teamerfolg alles unter. Ein Verdienst des Head Coaches.

New England Patriots: Mike Vrabel gibt bewusst Kompetenzen ab

Auch ein Verdienst des Head Coaches ist es, seine Kompetenzbereiche zu kennen und sich bewusst auch von solchen zu trennen. Ganz gezielt wählte Vrabel als Offensive Coordinator Josh McDaniels aus.

Der kennt nicht nur die Patriots in und auswendig, auch ist er einer der besten Koordinatoren der Liga. Vrabel ist nicht zu eitel, McDaniels die gesamte Offense zu überlassen. Denn, so viel ist auch klar: Das funktionierte schon unter Belichick hervorragend. McDaniels machte aus Rookie Mac Jones einen Pro Bowler. Über den Erfolg von Tom Brady muss man nicht reden

Und in der Defense? Schließlich war Vrabel selbst ein hervorragender Linebacker. Auch da überlässt er das Meiste Koordinator Terrell Williams und Playcaller Zak Kuhr. Vrabel hat bei der Installation des Gameplans und wichtigen Entscheidungen im Spiel, beispielsweise ob ein vierter Versuch ausgespielt werden soll, trotzdem das letzte Wort.

Der 50-Jährige ist auch deshalb ein "Player's Coach", wie man so schön sagt. Durch das "Aufgeben" von Playcalling-Kompetenzen kann er mehr wert auf Ströme, Beziehungen und Werte innerhalb der Organisation legen. Diese Franchise innerhalb seiner ersten Saison einmal komplett auf links zu drehen und zum, Stand Woche 13, erfolgreichsten Team der NFL zu machen.

Alleine das verdient die Auszeichnung "Coach of the Year".

