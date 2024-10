NFL - New York Giants: Jakob Johnson nach Achterbahnfahrt zurück im Practice Squad

Kurz darauf wurde er in den neu gebildeten Practice Squad der Giants aufgenommen und wollte sich dort im Saisonverlauf für Einsätze empfehlen.

Jakob Johnson musste in den vergangenen Tagen eine Achterbahnfahrt durchleben, mittlerweile ist er wieder zurück im Practice Squad der New York Giants .

NFL: Jakob Johnson im Practice Squad der New York Giants

Wenig später gab es dann die ebenso erfreuliche wie überraschende Nachricht für Johnson: Nach der Verletzung von Center Austin Schlottmann bekam er dessen Platz im aktiven Kader des Teams.

Nachdem er diesen erst noch an Jackson abgeben musste und erneut entlassen wurde, machten die Giants am Montagabend die Rückkehr in den Practice Squad offiziell. Dort nimmt Johnson seitdem den Platz von Wide Receiver Miles Boykin ein, der entlassen wurde.