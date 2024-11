NFL: New York Giants wegen Saquon Barkley von Eagles-Fans und Micah Parsons verspottet

Platz 31 (Platz 28 In der Vorwoche): Daniel Jones (New York Giants)

Wird Daniel Jones zum letzten Mal in diesem Ranking geführt? Laut "ESPN" durchaus möglich, dass die New York Giants nach dem Deutschland-Debakel gegen die Carolina Panthers "Danny Dimes" auf die Bank setzen. Was er auf dem Rasen der Allianz Arena ablieferte, war nichts als ein Offenbarungseid.