NFL: NFC North - Die beste Division nach Woche 6 in Zahlen

NFL-Highlights: Mega-Blowout! Lions on fire in Dallas

Auch weitere Statistiken unterstreichen die aktuelle Vormachtstellung der NFC North. In Sachen Total Touchdowns liegen bis auf die Vikings, die ebenso wie die Lions erst fünf Spiele absolviert haben, alle Teams in der Top 10 der NFL. Bei den erlaubten Punkten pro Spiel stehen sogar alle vier unter den besten zehn Teams der Liga.

Sollten Packers, Lions und Co. weiterhin so marschieren, könnte die NFC North am Ende der Regular Season noch ein Novum vollbringen. Dass es alle vier Teams einer Division in die Playoffs schaffen, gab es bislang nämlich noch nie.