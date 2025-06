In seiner Rookie-Saison überzeugte Cooper DeJean als Cornerback. Aktuell liebäugeln die Philadelphia Eagles allerdings mit einem Positionswechsel für den Youngster.

Im NFL Draft 2024 fanden die Philadelphia Eagles in der zweiten Runde mit dem 40. Pick ein Juwel. Cornerback Cooper DeJean entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze in der Defensive.

Er stand in allen 20 Spielen der Saison auf dem Rasen, im Super Bowl steuerte der 22-Jährige eine Interception bei, die er bis in die Endzone für einen Pick Six zurücktrug.