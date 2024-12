NFL – Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns: George Pickens stichelt munter weiter

Die Steelers sind Spitzenreiter der AFC North , sie sind mit einer 9:3-Bilanz auf dem besten Weg in die Playoffs. Die Browns stehen bei 3-9 und bei ihnen sind es nur noch wilde Szenarien , die einen Weg in die Postseason bereit halten.

Denn wenn die Pittsburgh Steelers am Sonntagabend (ab 19:00 Uhr im Liveticker) die Cleveland Browns in Week 14 der NFL empfangen, ist das Duell sportlich nur bedingt brisant und aufgeladen.

Er nahm sich Greg Newsome vor und erklärte vor Reportern: "Ich weiß nicht einmal, wer das ist."

Der Steelers-Receiver lieferte sich beim ersten Aufeinandertreffen, das die Steelers 19:24 in Cleveland verloren, ein Handgemenge mit dem Browns-Cornerback. Anschließend wetterte Pickens, dass die Browns kein gutes Team seien.

Pickens betonte jetzt vor dem Duell in Pittsburgh: "Ich halte mich nur an die Statistik". Und auf die Frage, ob er die Browns damit nicht zusätzlich motiviere, antwortete Pickens: "Ich weiß nicht, was sie motiviert. Ich konzentriere mich nur darauf, was wir tun können."

Newsome ließ die verbalen Seitenhiebe nicht kommentarlos auf sich sitzen. "Wir kümmern uns um das Team", sagte er. "Er ist ein Typ, der sich um sich selbst kümmert. Das sieht man an den Strafen, die er verursacht."

Damit hatte Newsome einen Punkt: Pickens handelte sich beim Sieg gegen Cincinnati in Woche 13 zwei Strafen für unsportliches Verhalten ein.