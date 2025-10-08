- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

NFC Divisional Round: #5 Los Angeles Rams (13-5) at #2 Chicago Bears (12-6) Die Bears schafften in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers das größte Playoff-Comeback im vierten Quarter seit den Patriots im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons. Der Lohn: ein weiteres Postseason-Heimspiel. Gegner sind die Los Angeles Rams, die den Krimi bei den Carolina Panthers für sich entschieden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFC Divisional Round: #6 San Francisco 49ers (13-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3) Die 49ers schalteten in der Wild Card Round den Titelverteidiger aus Philadelphia aus. In den Divisional Playoffs muss das verletzungsgeplagte Team von Head Coach Kyle Shanahan bei den topgesetzten Seattle Seahawks ran. Dieses Duell gab es an selber Stelle bereits in Week 18 der Regular Season - dort gewann Seattle dank einer starken Defense-Leistung mit 13:3.

Highlights: Champion raus! Eagles scheitern an 49ers

- Anzeige -

AFC Divisional Round: #5 Texans (12-5) / #4 Steelers (10-7) at #2 New England Patriots (15-3) Die New England Patriots gewannen zum ersten Mal seit 2019 die AFC East und gegen die Los Angeles Chargers erstmals seit Super Bowl LIII gegen die Rams wieder ein Playoff-Spiel. In den Divisional Playoffs dürfen Drake Maye und Co. nochmal zu Hause ran. Gegner sind entweder die Houston Texans oder Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers.

- Anzeige -

AFC Divisional Round: #6 Buffalo Bills (13-5) at #Denver Broncos (14-3) Die Buffalo Bills holten bei den Jacksonville Jaguars in der Wild Card Round erstmals seit 1992 wieder einen Sieg in einem Playoff-Auswärtsspiel. Soll es mit dem ersten Super-Bowl-Erfolg der Franchise-Geschichte klappen, braucht es gleich den nächsten. Die topgesetzten Denver Broncos dürften etwas dagegen haben.

- Anzeige -

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

- Anzeige -

NFL Playoff Picture 2026 © ran

- Anzeige -

NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

2017 Playoffs 2017 Preseason 2017/2018 2018 Playoffs 2018 Preseason 2018/2019 2019 Playoffs 2019 Preseason 2019/2020 2020 Playoffs 2020/2021 2021 Playoffs 2021 Preseason 2021/2022 2022 Playoffs 2022 Preseason 2022/2023 2023 Playoffs 2023 Preseason 2023/2024 2024 Playoffs 2024 Preseason 2024/2025 2025 Playoffs 2025 Preseason 2025/2026 2026 Playoffs Wild Card Weekend Divisional Playoffs Conference Championships Super Bowl NFL 22:30 Carolina Panthers Panthers 34:31 Beendet Los Angeles Rams Rams 02:00 Chicago Bears Bears 27:31 Beendet Green Bay Packers Packers 19:00 Jacksonville Jaguars Jaguars 27:24 Beendet Buffalo Bills Bills 22:30 Philadelphia Eagles Eagles 23:19 Beendet San Francisco 49ers 49ers 02:15 New England Patriots Patriots 3:16 Beendet Los Angeles Chargers Chargers 02:15 Pittsburgh Steelers Steelers -:- Houston Texans Texans