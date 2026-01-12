Nach der schwachen zweiten Halbzeit beim Playoff-Aus der Philadelphia Eagles wird die Luft für Offensive Coordinator Kevin Patullo dünner.

von Julian Erbs

Die Philadelphia Eagles scheiterten an der Mission Titelverteidigung und schieden bereits früh in den NFL-Playoffs aus. In der Wild-Card-Runde unterlagen sie den San Francisco 49ers mit 19:23.

Wie schon über weite Strecken der Saison lag die Hauptverantwortung für die Niederlage am Sonntag bei der Offense, die besonders nach der Halbzeitpause ins Stocken geriet.

Offensive Coordinator Kevin Patullo geriet nach dem Spiel in den Fokus der Kritik. Der 44-Jährige hat innerhalb der Fangemeinde bereits seit längerer Zeit einen schweren Stand.

Mit Blick auf die Offense sagte Head Coach Nick Sirianni: "Es fühlte sich so an, als wäre das im Laufe der Saison unsere Geschichte gewesen", und bezog sich damit auf die fehlende Konstanz in der zweiten Halbzeit nach jeweils starken ersten Durchgängen.