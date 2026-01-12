A.J. Brown fiel im Spiel gegen die 49ers gleich mehrfach negativ auf. Während er selbst nach der Niederlage jeglichen Kommentar ablehnte, sprach sein Trainer.

Von Tobias Wiltschek

Ausgerechnet im bis dato wichtigsten Spiel der Saison zeigte Star-Receiver A.J. Brown von den Philadelphia Eagles ungewohnte Schwächen.

Bei der 19:23-Niederlage in der Wild Card Round gegen die San Francisco 49ers waren noch etwas mehr als zwei Minuten zu spielen, als ihm bei 3rd and 5 von der 40-Yard-Linie der Eagles ein Pass von Quarterback Jalen Hurts durch die Finger flutschte.

Den Drive konnten die Eagles zwar dennoch fortsetzen, das Spiel zu drehen gelang ihnen aber nicht mehr. Brown beendete die Partie mit zwei Drops und stellte damit einen persönlichen Negativrekord auf. Anschließend war er derart bedient, dass er keine Interviews gab.

Dafür aber sprach sein Trainer. "Er hat die besten Hände, die ich je gesehen habe. Die Art, wie er den Ball fängt, die Vielzahl an verschiedenen Fangtechniken, die er beherrscht", lobte Nick Sirianni den Passempfänger seines Teams und gab zu bedenken: "Wenn man so viele Pässe bekommt wie er, kommt es zwangsläufig zu einigen Fangfehlern."

Außerdem habe der Wind im heimischen Lincoln Financial Field dafür gesorgt, dass die Flugkurve des Balls schwerer zu berechnen gewesen sei. Nichtsdestotrotz wisse er, dass sich Brown aufgrund der Missgeschicke "selbst Vorwürfe machen wird".