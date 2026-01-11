- Anzeige -

- Anzeige -

Packers at Bears: LaFleur fand keine offensiven Antworten mehr Die ersten vier Drives im zweiten Durchgang endeten allesamt in einem Punt, in diesen vier Ballbesitzphasen gelang der Packers-Offense nur ein einziges (!) First Down. Dreimal war mit einem Three-and-out ganz schnell wieder Schluss. Statt die Führung souverän zu verwalten, ließen sich die Packers den Schneid abkaufen.

- Anzeige -

- Anzeige -

"BVB der NFL" - Fans drehen durch nach Packers-Choke

Die Folge: Die Defense von Green Bay, die drei Viertel lang trotz ihrer vielen Ausfälle ein sensationelles Spiel machte, war quasi pausenlos im Einsatz und brach im letzten Viertel völlig ein. LaFleur fand als offensiver Playcaller kein Mittel mehr, um das sich anbahnende Unheil abzuwenden. Doch es war nicht nur LaFleur, der diese Niederlage zu verantworten hatte. Kicker Brandon McManus verschoss gleich zwei Field Goals und auch noch einen Extrapunkt, vor allem sein Fehlschuss gut drei Minuten vor dem Ende erwies sich als verheerend. Denn diese fehlenden drei Punkte waren der Grund dafür, warum Green Bay im finalen Drive des Spiels einen Touchdown benötigte, statt ein Field Goal zum Sieg kicken zu können. Aaron Rodgers offenbar bereit für weitere Saison bei den Pittsburgh Steelers "Das wird noch eine Weile wehtun", sagte LaFleur nach dem Spiel. Man habe genügend Chancen gehabt, die Partie zu entscheiden. "Aber wir haben es nicht hinbekommen." Inklusive der Regular Season war es die fünfte Niederlage in Folge für die Packers. Somit steht der Kollaps gegen die Bears sinnbildlich für den Kollaps der kompletten Saison.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL - Parsons-Ausfall tat weh - ist aber nur ein Aspekt Dass der Absturz just begann, als sich Micah Parsons das Kreuzband riss, ist sicherlich kein Zufall und war ein Tiefschlag, der jede Franchise getroffen hätte. Parsons sollte der Spieler sein, der die Packers von einem guten Team zu einem Contender macht. Und bis zu seiner Verletzung erfüllte er diesen Auftrag perfekt. Doch im Wild Card Game in Chicago mangelte es nicht an Pass Rush. Immerhin neun Quarterback Hits sammelte die Defense. Es mangelte am Killerinstinkt, eine eigentlich schon entschiedene Partie nach Hause zu bringen. Keine Zweifel mehr aufkommen zu lassen und dem Gegner gar nicht mehr in Aussicht zu stellen, noch ein Comeback schaffen zu können. Diese Eigenschaften sind nicht abhängig von Verletzungen, sondern sie sind Zeichen einer Mentalität. Wo auf der Gegenseite die Bears unter Ben Johnson bereits im ersten Jahr eine solche Culture entwickelt haben, wirken die Packers auch im siebten Jahr unter LaFleur in diesem Aspekt einfach schlecht gecoacht.

NFL-HIGHLIGHTS: Bears vs Packers völlig irre! 31 Punkte im Schlussviertel

Denn Fakt ist: Ein Team, das sich selbst als Titelanwärter sieht, darf in den Playoffs keine 18-Punkte-Führung abgeben. Nicht umsonst sind solche Einbrüche in der Postseason selten und daher umso historischer, wenn sie passieren.

- Anzeige -