NFL - Playoff-Szenarien in Woche 18: Showdown um die Spitze der NFC

Die NFL Playoffs rücken immer näher, nur noch eine Woche ist in der Regular Season zu absolvieren. ran wirft einen Blick auf die Playoff-Szenarien für Week 18.

Zwölf Teams haben es bereits geschafft und sich die Postseason-Teilnahme in der NFL-Saison 2024 gesichert.

Neben den zwei noch zu vergebenden Tickets stehen aber auch noch andere Entscheidungen aus.

Seit dem ersten Weihnachtstag ist klar, wer in der AFC am ersten Playoff-Wochenende frei hat - die Kansas City Chiefs schnappten sich den Top-Seed durch einen Sieg bei den Pittsburgh Steelers.

Die Detroit Lions können sich in Woche 18 genau so wie die Vikings in der NFC das Freilos in der ersten Runde sichern.

Darüber hinaus tobt auch noch der Kampf um den ein oder anderen Wild-Card-Platz.

Die Playoff-Szenarien für Week 18 in der Übersicht.