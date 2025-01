Zum vierten Mal in fünf Jahren treffen die Kansas City Chiefs in den NFL-Playoffs auf die Buffalo Bills. Bislang ist Patrick Mahomes für Josh Allen in der Postseason ein Angstgegner. Ändert sich das 2025?

Von Chris Lugert

Nur noch einen Sieg sind die Buffalo Bills vom großen Endspiel entfernt. Noch ein Sieg, dann stünden die Bills erstmals seit 31 Jahren wieder im Super Bowl. Doch dieses eine Spiel führt ausgerechnet zum Angstgegner.

Wieder einmal sind es die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes, die für Buffalo und Josh Allen zum Albtraum werden könnten. Das AFC Championship Game in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0:30 Uhr im Liveticker) kann diese bösen Geister endlich vertreiben - oder die Nemesis für Allen und Co. dauerhaft verfestigen.

Zum vierten Mal in fünf Jahren kreuzen sich die Wege der beiden Ausnahme-Quarterbacks in den NFL-Playoffs. Nur in der Saison 2022/23 blieb das Duell aus. Die bisherige Bilanz ist deutlich, Mahomes führt mit 3:0 in Siegen. Im Vorjahr beendeten die Chiefs die Träume der Bills mit einem 27:24-Sieg auswärts im Highmark Stadium.

Natürlich wurde Allen nach dem Erfolg in der Divisional Round gegen die Baltimore Ravens direkt auf das anstehende Spiel in Kansas City angesprochen. Und sein Respekt ist da, von Angst oder Ehrfurcht aber ist nichts zu spüren. "Wir wissen, was sie sind. Sie sind der Inbegriff dessen, was man in der NFL sein will. Man muss sie schlagen, um an ihnen vorbeizukommen", sagte Allen.

Nun ist es bei weitem nicht so, dass die Bills und insbesondere der 28-Jährige nicht wüssten, wie man Kansas City schlagen kann, ganz im Gegenteil. Nach bislang acht Spielen zwischen Allen und Mahomes steht es 4:4. In der Regular Season sind die Bills mit vier Siegen in fünf Spielen eher das Schreckgespenst. Aber entscheidend sind die Playoffs.