Die New York Giants feiern in Woche 2 der NFL Preseason einen Sieg gegen die Carolina Panthers. Daniel Jones stellt mit einem fast perfekten Kurzauftritt Bryce Young in den Schatten. Die Cincinnati Bengals sind ohne den verletzten Joe Burrow gegen die Atlanta Falcons auf der Suche nach dem Punch. Von Martin Jahns

Arizona Cardinals vs. Kansas City Chiefs 10:38 Patrick Mahomes spielte das komplette erste Viertel und hatte mit 15 Passversuchen – zehn davon kamen an – die meisten der vier eingesetzten Chiefs-Quarterbacks. Er fand Justin Watson für einen Touchdown in der Endzone. Die Mahomes-Backups Blaine Gabbert (7/8, 120 Yards, 2 Touchdowns) und Shane Buechele (10/10, 105 Yards) überzeugten ebenfalls. Die Cardinals blieben weitestgehend harmlos. Nur Running Back Keaontay Ingram gelang ein Touchdown.

Green Bay Packers vs. New England Patriots 17:21 Wegen der schweren Verletzung von Patriots-Rookie Isaiah Bolden wurde die Partie mehr als zehn Minuten vor dem Ende abgebrochen. Bis dahin kamen Jordan Love (5/8, 84 Yards) und Mac Jones (6/9, 52 Yards) jeweils zu Kurzeinsätzen. Jones-Vertreter Bailey Zappe (10/22, 117 Yards) warf und lief für die Patriots zu jeweils einem Touchdown.

Anzeige Los Angeles Rams vs. Las Vegas Raiders 17:34 Jimmy Garoppolo (4/4, 39 Yards) legte ein gutes Debüt für die Raiders hin. Für die Szene der Partie sorgte Raiders-Safety Isaiah Pola-Mao, der eine Interception für 50 Yards gegen Stetson Bennett (15/45, 142 Yards) zu einem Pick Six in die Endzone trug. Auch den Rams gelang durch Linebacker Jacob Hummel ein Pick Six nach einer Interception gegen Garoppolo-Backup Brian Hoyer (12/22, 144 Yards). Der dritte Raiders-Quarterback Aidan O’Connell (11/18, 163 Yards) warf zwei Touchdown-Pässe.

Detroit Lions vs. Jacksonville Jaguars 7:25 Die Jaguars gewannen auch ihr zweites Preseason-Spiel. Beide Teams verzichteten auf ihre Starting Quarterbacks. Auch der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown fehlte bei den Lions nach einer Trainingsblessur. Running Back D’Ernest Johnson wurde mit zwei Touchdowns zum Matchwinner.

Houston Texans vs. Miami Dolphins 3:28 Tua Tagovailoa unterlief bei seinem Kurzeinsatz eine Interception. Er brachte fünf seiner sieben Pässe für insgesamt 61 Yards an den Mann. Vertreter Skylar Thompson zeigte mit drei Touchdowns und 157 Yards einen guten Auftritt. Houstons Offensive stotterte. Ihr gelangen gerade einmal 32 Rushing Yards und auch die Pässe von Davis Mills und C.J. Stroud brachten keine Touchdowns ein.

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills 27:15 Bei den Steelers warfen Mitch Trubisky (10/13, 78 Yards) sowie Kenny Pickett (3/4, 43 Yards) jeweils einen Touchdown-Pass. Nicht Josh, sondern Kyle Allen war auffälligster Quarterback der Bills: Ihm gelang ein Touchdown. Der etatmäßige Starter Josh Allen zeigte einen soliden Kurzauftritt (7/10, 64 Yards). Matt Barkley unterliefen dagegen bei zwölf Passversuchen gleich drei Interceptions.

Indianapolis Colts vs. Chicago Bears 24:17 Colts-Quarterback Gardner Minshew (13/15, 107 Yards, 1 Touchdown) spielte stark, auch Sam Ehlinger war mit 124 Passing Yards, 60 Rushing Yards und einem erlaufenen Touchdown auffällig. Bei den Bears gelang Nathan Peterman (10/18), 115 Yards) ein Touchdown-Pass. Wide Receiver Daurice Fountain fing nicht nur den Touchdown-Pass, sondern war mit 86 Receiving Yards auch Auffälligster der Bears-Offense.

New York Jets vs. Tampa Bay Buccaneers 6:13 Ohne Aaron Rodgers, aber mit Zach Wilson (9/13, 70 Yards) und Tim Boyle (13/24, 106 Yards, 1 Interception) blieben die Jets auch ohne Touchdown. Bei den Bucs warf in Abwesenheit von Baker Mayfield Kyle Trask (20/28, 218 Yards) für einen Touchdown. John Wolford musste mit einer Halsverletzung auf einem Cart vom Feld gefahren und ins Krankenhaus gebracht werden. Bucs-Coach Todd Bowles gab erste Entwarnung: Nach anfänglicher Taubheit im Arm könne Wolford diesen wieder spüren.

Anzeige Minnesota Vikings vs. Tennessee Titans 16:24 Kirk Cousins bekam zum 35. Geburtstag einen spielfreien Tag geschenkt. Seine Vertreter Nick Mullens (13/23, 151 Yards) und Jaren Hall (4/7) blieben ohne Touchdown, aber auch ohne Interception. Für den einzigen Vikings-Touchdown sorgte Rookie DeWayne McBride. Bei den Titans machte der 22-Jährige Julius Chestnut mit einem Receiving und einem Rushing Touchdown sowie 98 Rushing Yards auf sich aufmerksam. Der Running Back rotierte in der vergangenen Saison zwischen Practice Squad und Tribünenplatz. Quarterback Malik Willis (10/17, 85 Passing Yards, 91 Rushing Yards, 1 Touchdown, 1 Interception) überzeugte eher als Läufer, denn als Werfer.

San Francisco 49ers vs. Denver Broncos 21:20 Brock Purdy zementierte seine Rolle als Starting Quarterback der 49ers mit einem guten Kurzeinsatz (4/5, 65 Yards). Trey Lance (12/18, 173 Yards) und Sam Darnold (11/14, 109 Yards) warfen zwar jeweils für einen Touchdown, aber auch für je eine Interception und kamen auf ein niedrigeres Passer Rating als Purdy. Bei den Broncos erwischte Quarterback Russell Wilson bei der zweiten Denver-Pleite im zweiten Preseason-Spiel einen durchwachsenen Tag und brachte nur drei seiner sechs Pässe für 24 Yards an den Mann. Dazu lief Wilson für 25 Yards.

Seattle Seahawks vs. Dallas Cowboys 22:14 Seahawks-Quarterback Geno Smith stand für zwei Drives auf dem Feld und brachte fünf seiner sechs Würfe für 46 Yards an. Im zweiten Viertel übernahm dann Drew Lock (5/6, 119 Yards). Für die Seattle-Touchdowns sorgten allerdings die Running Backs SaRodorick Thompson Jr. und DeeJay Dallas. Die Cowboys blieben ohne Dak Prescott harmlos. Cooper Rush (9/14, 96 Yards) gelang ein Touchdown-Pass, Will Grier (13/18, 136 Yards) unterlief hingegen eine Interception.

New York Giants vs. Carolina Panthers 21:19 Acht von neun Passversuche für 69 Yards angekommen, darunter ein Touchdown-Pass. Quarterback Daniel Jones zeigte beim 21:19 (21:3) seiner New York Giants gegen die Carolina Panthers in einem eindrucksvollen Kurzauftritt, warum ihn die Franchise in der Offseason mit einem 160-Millionen-Dollar-Vertrag ausgestattet hatte. Neben Jones gelang auch Backup Tyrod Taylor (9/13, 90 Yards) ein Touchdown-Pass. Als dritter Quarterback kam Tommy DeVito (9/11, 88 Yards) ebenfalls auf starke Werte. Bei den Panthers kämpfte Nummer-1-Pick Bryce Young mit seiner löchrigen O-Line und wackeligen Receivern und kam am Ende auf eine Wurfquote von 50 Prozent (3/6) und 35 Yards. Zudem musste er einen Sack einstecken. Außerdem kamen Matt Corral (9/13, 71 Yards) und Jake Luton (2/7, 41 Yards, ein Touchdown-Pass) als Quarterbacks zum Einsatz. Für die Panthers war es die zweite Pleite im zweiten Preseason-Spiel.

Atlanta Falcons vs. Cincinnati Bengals 13:13 Die Cincinnati Bengals blieben in ihrem zweiten Preseason-Spiel lange ohne eigenen Touchdown. Erst in der Schlussminute erlöste Running Back Chase Brown per Rushing Touchdown seine Offense. Denn die zeigte sich ansonsten ohne den verletzten Quarterback Joe Burrow größtenteils harmlos. Seine Vertreter Trevor Siemian (7/14, 62 Yards) und Jake Browning (16/22, 140 Yards, 1 Interception) blieben blass. Bei den Falcons ließ Erstrunden-Pick Bijan Robinson seine Klasse als Running Back mit vier Carries für 20 Yards durchblicken. Den einzigen Touchdown für Atlanta erlief Carlos Washington Jr.